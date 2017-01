Eesti Antidoping planeerib 2017. aastal noortespordile suuremat tähelepanu pöörata

Eesti Antidopingu juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul on Eestis testimistegevus võrreldes sarnaste eelarvetega tegutsevate riikidega väga eeskujulik, käesoleval aastal soovitakse suuremat tähelepanu pöörata ka noorsportlastele.

Kõikidel tänavustel Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel C-klassist kuni täiskasvanuteni kannavad sportlased numbrimärgil Eesti Antidopingu tunnuslauset "Spordin puhtalt".

"Tahan tunnustada ja kiita Kergejõustikuliitu, kes on tulnud sellise idee peale, et numbrimärkidele „spordin puhtalt“ sõnum lisada," sõnas Kivinukk ETV spordiuudiste stuudiointervjuus. "Mulle meeldib, et see idee on innovatiivne, ta on teistmoodi ja ta on positiivne heas võtmes, ta toetab puhta spordi ideed, mitte ei hoiata dopingu ohtude eest."

Kui puhas Eesti sport on? „Ma arvan, et Eesti tippsportlased on väga heas olukorras. Nad on teadlikud, hoolikad, väga korrektsed, täidavad oma asukohainfot ja on tõesti mures, et Eesti sport oleks puhas.“

„Eestis on testimistegevus väga eeskujulik, eriti võrreldes teiste riikidega, kes tegutsevad sarnase eelarvega," kinnitas Kivinukk. "Eestis on testijad kogenud, täpsed ja asjalikud, testijuht teeb väga kvaliteetset tööd ja osalt on testimistegevus kindlasti võimalik ka tänu meie rahastajatele – nii Eesti Olümpiakomitee kui Kultuuriministeerium on aru saanud ja meid usaldanud."

Kui palju te aasta jooksul teste teete, kas see arv 2017. aastal tõuseb ja keda eriti jahite? „2016 prognoositav arv on kuskil 400 testi ümber ja 2017 on suurem rõhuasetus minna võistlustele ja sealhulgas ka noorte võistlustele, et olla rohkem nähtavad, et noortel tekiks see tunne, et dopingukontroll on osa sportlase elust.“

Eesti on üks 19 riigist, kelle antidopinguorganisatsioonid kirjutasid hiljuti alla avaldusele, et Venemaa maailma spordisüsteemist täielikult välja visata. Kas sellel avaldusel on ka reaalset mõju? „See ettepanek kõlab muidugi väga drastiliselt ja ise Iirimaal sellel kohtumisel olnuna pean ütlema, et seal konkreetselt keegi rusikatega ei vehkinud ja ei öelnud, et „Venemaa välja“," ütles Kivinukk. "Kohtumine oli väga konstruktiivses õhkkonnas, lisaks Venemaa küsimusele tulid arutlusele ka teised teemad – kuidas siit edasi minna, kuidas spordisüsteem saaks selgemaks, kuidas teha paremaid otsuseid, kuidas oleks rahastamine läbipaistvam.“