Vitali Mutko vastus avaldusele: koguge uriini, aga ärge sekkuge poliitikasse

Vitali Mutko. (Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix)

"Antidopingu organisatsioonid on antidopingu organisatsioonid. Nad peaksid keskenduma oma riigis toimuvale, koguma uriini, aga mitte sekkuma poliitikasse," sõnas Mutko agentuuri R-Sport vahendusel.

Dublinis toimunud koosviibimisel arutasid antidopingu organisatsioonid eelmisel kuul avalikustatud McLareni dopinguraporti teist osa, mis kinnitas taaskord Venemaal toimunud riikliku dopingusüsteemi olemasolu. Tippkohtumise järel tehti avaldus, milles nõutakse kõigi Venemaa spordiorganisatsioonide eemaldamist rahvusvahelistelt võistlustelt, kuni Venemaa sport ja antidopinguorganisatsioon on viidud vastavusse rahvusvahelise antidopingukoodeksiga.

Mutko sõnul räägib raport riiklikust dopinguprogrammist, mida aga ei toeta ükski fakti. "McLareni raport ei anna mingit põhjust sellisteks avaldusteks. Selles ei ole midagi uut," sõnas Mutko. "Ei ole mitte ühtegi fakti ega saa ka kunagi olema."

"Praegu on venelaste süüdistamine üleüldine trend. Kõik vajavad seda, et me poleks konkurentsivõimelised," leidis riigi asepeaminister ja plaanib ka õiguslike sammude astumist. "Võib-olla oleme liiga leebed olnud. On aeg hakata asja ajama õiguslikes raamides ja minna kohtutesse. Just kohtutesse, sest spordi arbitraaži vahendusel pole seda mitte mingit mõtet ajada."

Antidopingu organisatsioonide pöördumises kirjutasid lisaks Eestile alla Austria, Belgia, Kanada, Horvaatia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Jaapani, Hollandi, Poola, Sloveenia, Hispaania, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Rootsi, Šveitsi ja USA antidopinguagentuurid.