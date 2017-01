Sõõrumaa soovib olümpiavõitjate toetuse võrdsustamist keskmise palgaga

EOK president Urmas Sõõrumaa (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Eesti Olümpiakomitee nimel teen ettepaneku siduda olümpiavõitjate riiklik toetus keskmise palgaga, et meie spordikangelaste igapäevane toetus oleks tagatud ning säiliks igapäevane elukorraldus ka aastate pärast," kirjutas Sõõrumaa oma pöördumises valitsusele.

EOK president lisas oma kirjas, et toetus on püsinud juba aastaid muutumatult tasemel 640 eurot kuus. "Arvan ja loodan, et ka peaminister jagab seda arvamust, et meie sangaritele makstav toetus peaks tõusma. Iga olümpiavõitja on väikeses riigis oluline persoon, tema kogemused ning tegevused on saanud paljudele eeskujuks, et hakata liikuma ning seada kõrgeid sihte," märkis Sõõrumaaa.

EOK meediajuht Aivo Normak täpsustas BNS-ile, et keskmise palgaga sidumine tähendaks toetuse võrdsustamist Eesti keskmise palgaga.

Olümpiavõitjate riikliku toetuse sätestavad spordiseaduse paragrahvid 12 ja 13. Praegu saavad sellist toetust olümpiavõitjad Jaan Talts, Jüri Tarmak, Svetlana Tširkova-Lozovaja, Jaak Uudmäe, Erika Salumäe, Mait Riismann ja Ivar Stukolkin ning sel aastal lisandub nende hulka ka Tiit Sokk.

Sõõrumaa viitab oma sügisel koostatud kirjas, et toetuse viimiseks keskmise palga tasemele oleks vajalik lisada sotsiaalministeeriumi 2017. aasta eelarvesse umbes 30 000 eurot.

Eesti keskmine brutokuupalk eelmise aasta kolmandas kvartalis oli statistikaameti andmeil 1119 eurot.