Ettevõtjad hakkavad Eesti noorsportlasi arendama nagu idufirmasid

Spordisõpradest Eesti ettevõtjad on pannud seljad kokku ja loonud uue noorsportlaste toetussüsteemi, mida viib ellu sihtasutus Noored Olümpiale. Algatuse eesmärk on toetada lootustandvate sportlaste jõudmist spordimaailma tippu ning aidata kaasa sellele, et noortest kujuneksid eeskujud kogu Eesti rahvale.

"Sihtasutus Noored Olümpiale on ettevõtete poolt ellu kutsutud toetusmehhanism, mis oma olemuselt võrdlemisi uudne," sõnas üks algatuse loojatest Paavo Pauklin intervjuus ETV hommikuprogrammile "Terevisioon". "Eesmärgiga, et noored sporditalendid jõuaks absoluutsesse tippu ja et meil oleks kedagi, kelle üle uhke olla. Et oleks rohkem selliseid inimesi nagu Gerd [Kanter]."

Pauklin sõnas, et riigirahastus on väga hea siis, kui on juba tulemused ette näidata. Nemad pakuvad abi eelkõige teel tippu. "Võib-olla on noore jaoks kõige raskem ülemineku noorte- ja juunioride klassist täiskasvanute klassi, kus ei ole veel midagi ette näidata. Aga tulemused ei tule üleöö ja meie süsteem on suunatud sinna, et aidata neid noori oma arengus."

Programmi täpsemad tingimused avaldatakse märtsis, toetust hakkavad saama 18-25-aastased individuaalalade olümpiasportlased. "Meie kasu sportlastele on midagi enamat kui rahaline toetus või stipendium - me oleme süsteemi üles ehitanud väga sarnaselt sellele, kuidas ärikiirendid aitavad start-up'e. Ehk siis me anname noorele sportlasele motiveeriva stipendiumi terveks olümpiatsükliks. Ja me anname lisaks sellele neile ka mentoreid ja koolitusi, mis aitavad neil arengut kiirendada."

Pauklin rõhutas, et toetussüsteem ei asenda treenerit, küll aga tegeletakse sportlase arengu vaimse poolega. "Me pakume neile koolitusi, mille keskseks kohaks on vaimne arendamine läbi mindset coaching'u, mis aitab noorele sportlasele paremini eesmärke seada ja olla teadlik treeningul ja käitumises. Teiseks treeninguks on meil sportlase kui brändi arendamine ja turundamine. Et sportlane teaks, mis ta väärtus on, kes ta sisemiselt on ja et ta oskaks seda ka teistele näidata. Kunagi, kui ta meie programmi lõpetab, suudab ta ise endale toetajaid hankida ja oma väärtusest paremini teadlik olla."