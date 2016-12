Eestimaa Spordihing 2016 on Timo Tints

Täna õhtul peetaval Sporditähtede Galal kuulutati Eestimaa Spordihingeks 2016 Timo Tints, kelle eestvedamisel sai Viljandi jääväljakust Viljandi Jäähall.

Vabatahtlikuna on Tints panustanud Viljandi Jäähalli valmimisse sadu tunde oma vaba aega ja vaeva ning ka isiklikku raha.

Timo Tints ütles auhinda vastu võttes, et see on suur au ning avaldas tänu kõigile, kes on kaasa aidanud Viljandi Jäähalli valmimisele – ettevõtteid, eraisikuid, kohalikku omavalitsust, oma pere ja kõiki teisi, kes on andnud oma panuse. "Tahaksin öelda, et see auhind on kõigi teie jaoks ja see on meie kõigi ühise pingutuse vili. Aitäh, Viljandi, ja aitäh, Eesti!"

Eesti Olümpiakomitee eriauhinnaga Eestimaa Spordihing pärjatakse inimest, kes oma eestvedamisvõime ja põhimõttekindlusega on eeskujuks ja inspiratsiooniks nii spordis kui ka kogu ühiskonnale.

Auhinna andis üle eelmise aasta laureaat, Eestimaa Spordihing 2016 võimlemistreener Mall Kalve, kes tuli lavale oma lapselapsega.