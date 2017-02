Eesti võistleb talvisel Euroopa noorte olümpiafestivalil 19-liikmelise koondisega

Tallinn Trophy naiste vabakava (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti Olümpiakomitee noortespordi projektide juhi Merle Kaljuranna sõnul on olümpiafestivalid noortele sportlastele hüppelauaks suurde sporti. „Paljud hilisemad olümpiakoondislased ja medalivõitjad on oma karjääri esimesed olulisemad sammud astunud just noorte olümpiafestivalil. Ka tänavust koondist on põhjust selle pilguga vaadata ja neile kaasa elada. Selles vanuses võib üllatusi tulla igaühelt ning ei ole välistatud ka medal. Noorusest hoolimata on enamik juba üsna kogenud ja omaealiste rahvusvahelistel võistlustel esimese karastuse saanud noored,“ ütles Kaljurand.

Eesti koondisesse kuulub 19 sportlast:

• laskesuusatajad Hanna Moor, Ksenia Pribõlovskaja, Kristo Siimer, Robert Heldna, Mart Všivtsev ja Marten Aolaid,

• murdmaasuusatajad Stine-Lise Truu, Teiloora Ojaste, Hanna-Brita Kaasik, Vane Vähk, Martin Himma ja Christopher Kalev,

• mäesuusatajad Anna-Lotta Jõgeva, Tormis Laine,

• suusahüppajad Annemarii Bendi, Ivo-Niklas Hermanson ja Kevin Maltsev,

• iluuisutajad Kristina Škuleta-Gromova ja Aleksander Selevko.

Sportlastega sõidab kaasa 13-liikmeline taustajõudude tiim. Treenerite ja abipersonalina pakuvad sportlastele tuge Anti Kuulmata, Vjatseslav Všivtsev, Rainer Faster, Riho Roosipõld, Janek Vallimäe, Timo Juursalu, Hillar Hein, Irina Kononova, Tiimar Laine, Deyvid Oprja, Zanna Kulik, Virve Vask ja Natalja Inno. Delegatsiooni juht on Merle Kaljurand.

Samuti hoiavad olümpiafestivalil Eesti lippu kõrgel meie kohtunikud. Kadi Zvirik on iluuisutamise kohtunik tüdrukute võistlusel ning Zanna Kulik on rahvusvahelise uisuliidu poolt määratud kontroller samuti iluuisutamises.

Iga kahe aasta tagant peetav talvine Euroopa noorte olümpiafestival toimub seekord 12.-17. veebruaril Türgis Erzurumis. Olümpiafestivalil võistlevad 14-18-aastased sportlased. Tänavuses programmis on üheksa spordiala: curling, iluuisutamine, jäähoki, kiiruisutamine, laskesuusatamine, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine ja suusahüpped, Eesti koondis on esindatud viiel alal. Kokku jagatakse välja 39 medalikomplekti.

Läbi aastate on Eesti noortekoondis võitnud talialade olümpiafestivalilt viis medalit – Viktor Romanenkov teenis 2009. aastal iluuisutamises kuldmedali, laskesuusataja Tuuli Tomingas 2013. aastal pronksmedali, Katrin Šmigun 1995. aastal hõbemedali ning Kristina Šmigun võitis 1993. aastal hõbe- ja pronksmedali.