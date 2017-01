"Spordipühapäevas" on vaatluse all noortespordi toetamine ja tipptennis

Tiit Karuks (Foto: ERR)

Jaanuarikuu viimane „Spordipühapäev“ on meeldivalt mitmekesine. Lisaks kahele tavapärasele põhiloole on nüüdsest iga kalendrikuu lõpus kavas rubriik "Kuu kommentaar", mille autor on teenekas spordiajakirjanik Tiit Karuks.