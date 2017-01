Vitali Mutko põhjendas naiste dopinguproovist leitud meeste DNA-d seksiga

Vitali Mutko (Foto: Reuters/Scanpix)

"Kui seksid viis päeva enne dopingutesti andmist, siis võib sinu proovist leida mehe DNA-d," väitis Mutko väljaandele Sport-Ekspress ja viitas, et välismaa sportlased on sarnastel põhjustel dopingukaristusest pääsenud.

Venemaa dopingukorruptsiooni uurinud McLareni komisjoni raportist selgub, et kaks Venemaa naishokimängijat andsid Sotši olümpial proovi, kus leidus mehe DNA-d. Seda võib võtta tõendina, et Sotši mängudel toimus ööpimeduse varjus Venemaa sportlaste dopinguproovide väljavahetamine.

Mutko võrdles hokimängijate juhtumit kanadalasest teivashüppe maailmameistri Shawn Barberi ja prantslasest tennisist Richard Gasquet' juhtumitega. Mõlemad pääsesid karistusest, kui põhjendasid kokaiini osas positiivseks osutunud proovi sellega, et suudlesid narkootikumi manustanud naisterahvast. "Sportlane võib suudelda tüdrukut, kes on ainet pruukinud. Välismaa sportlane saab jätkata, aga venelast karistatakse," sõnas Mutko.

Endine Maailma Antidopingu (WADA) asepresident Arne Ljungqvist on sellise teooria tagasi lükanud ja märkinud, et DNA on väga isiklik ja seda ei saa seksuaalsel teel jagada.