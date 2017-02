EOK ja HTM-i haridusstipendiumi pälvisid 28 tippsportlast

(Foto: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix)

Taotluste hindamises ja stipendiumite määramises osalesid esmakordselt EOK sportlaskomisjoni liikmed. Olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo sõnul on haridusstipendium märkimisväärne abi sportlase eluteel. „Lõviosa tipus oleva või selle suunas pürgiva sportlase ajast läheb iseenesest mõistetavalt treenimisele, laagerdamisele ja võistlemisele ning enamus rahalistest vahenditest selle katteks. Seetõttu on haridusstipendium paljude sportlaste jaoks, kes õpivad välismaal või riiklikule kohale ei kvalifitseeru või neile, kes õpivad erialal, kus riiklikke kohti ei eksisteerigi, võimaluseks omandada haridust ja tagada endale tulevik sportlaskarjääri lõppedes. Usun, et omandatud haridus on inimese elu üks olulisemaid mõjutajaid, mis avab palju uksi, suunab inimest eluteel ja tema otsustes,“ ütles Rammo.

Rammo lisas, et EOK sportlaskomisjoni liikmena tundis ta heameelt, et sportlased stipendiumile aktiivselt kandideerivad. „See näitab, et paljud sportlased tegelevad spordi kõrvalt ka õpingutega ja väärtustavad selle olulisust. Ühest küljest on mul hea meel näha, kui suur on konkurents antud stipendiumile, teisalt, ühe otsustajana on alati raske teha paljude heade kandidaatide seast valikuid,“ lausus Rammo.

Haridusstipendiumite komisjoni liikme, HTM-i asekantsler Madis Lepajõe sõnul on oluline tagada tippsportlastele võimalused hariduse omandamiseks. „Tippsport nõuab täielikku pühendumist väga pikaks ajaks, sisuliselt mitmeks aastakümneks. Aga ühel hetkel jõuab ikkagi kätte aeg, kui tuleb endale püstitada uus eesmärk ja leida uus töö, millega ühiskonda panustada. Nende sportlaste jaoks, kes pole spordi kõrvalt saanud osa Eesti tasuta kõrgharidusest või pole omandanud elukutset, on meie stipendiumid kindlasti abiks,“ ütles Lepajõe.

Haridusstipendiumi saajad 2016/2017. õppeaasta kevadsemestril on: Johanna Allik (iluuisutamine), Märten Pajunurm (jalgpall), Sergei Pareiko (jalgpall), Mae Lang (jalgrattasport), Timmo Jeret (jalgrattasport), Aleksandr Marmeljuk (judo), Klen-Kristofer Kaljulaid (judo), Tanel Paabo (karate), Allar Lamp (kergejõustik), Meril Beilmann (laskesuusatamine), Anastassia Kovalenko (motosport), Priit Biene (motosport), Ingrid Puusta (purjetamine), Anna Pohlak (purjetamine), Henri Roihu (purjetamine), Kati Tolmoff (sulgpall), Kristin Kuuba (sulgpall), Helina Rüütel (sulgpall), Piret Pormeister (suusatamine), Anette Veerpalu (suusatamine), Kristjan Koll (suusatamine), Tõnis Luik (suusatamine), Jüri-Mikk Udam (sõudmine), Kaspar Taimsoo (sõudmine), Kaur Kuslap (sõudmine), Sten-Erik Anderson (sõudmine), Kaari Kink (võistlustants), Kaisa Bahmatšev (võrkpall).

Haridusstipendiumi saajad valis välja stipendiumikomisjon, kuhu olid esmakordselt kaasatud EOK sportlaskomisjoni esindajad Karl-Martin Rammo ja Johanna Allik. Samuti kuulusid komisjoni Madis Lepajõe ja Epp Rebane Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tarvi Pürn Kultuuriministeeriumist ning Martti Raju Eesti Olümpiakomiteest.

2003. aastast EOK ja HTM-i koostöös välja antav haridusstipendium on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist. Stipendiumi saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumikonkurss toimub kaks korda aastas.