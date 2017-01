Tuntud Eesti sportlased proovisid oma kätt korvpallis

Eelmisel nädalavahetusel sai Tartus näha, kuidas Eesti säravaimad sporditähed neile võõrastel aladel sporti teevad. Tartu Ülikooli spordihoones toimus juba 15. korda Eesti Akadeemilise Spordiliidu korvpalliturniir, millest võttis osa ka Eesti Olümpiakomitee meeskond, kuhu kuulusid mitmed Eesti olümpiasportlased.

Meeskonda pidi esindama ka olümpiavõitja Gerd Kanter, kuid vägilane ei saanud haiguse tõttu turniirist osa võtta. „See on meie võistkonnale kõva tagasilöök,“ tunnistas vehkleja Nikolai Novosjolov ETV saate "Ringvaade" reporterile Hannes Hermakülale, kes ka ise EOK võistkonna eest väljakul käis. „Ma arvan, et ma pean Gerdiga sellest rääkima, et kuidas ta oma vormi nii valesti ajastas. Ma arvan, et sellist masinat oleks korvi alt üsna raske välja lükata.“

„Ta on kunagi vist välja öelnud, et tahab kossumeheks saada,“ teadis ka Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe rääkida. „Mina ei saa aru, miks ta seda ketast heitma hakkas. Oleks võinud ju mängida.“

Meie võistkonnas on mitmed tiitlivõistluste medalistid. Kas siit on kedagi kaasa haarata? „Mul on selle ajaga jäänud kaks meest silma,“ muheles Kullamäe. „Kaks noormängijat, üks on Novosjolov ja teine on Raja, suhteliselt tundmatud mehed.“

„Midagi nad siin pusivad, mul on mehi vähe Tartus – vaatan, tegelikult on suhteliselt sportlikud kehad. Tehniliselt võib-olla vähe krobelised, aga neid annab lihvida. Tahtmist neil jagub. Lõpetavad mängu ära, ma vaatan, võib-olla viskan mingi lepingu lauale neile.“