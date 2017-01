Anu Säärits ja Allar Raja meenutasid "Terevisioonis" lahkunud Lembitu Kuuset

Eelmisel laupäeval lahkus meie seast Eesti Rahvusringhäälingu spordiajakirjanik ja -reporter Lembitu Kuuse. Legendaarset meest käisid ETV hommikusaates "Terevisioon" meenutamas tema kauaaegne kolleeg Anu Säärits ning sõudja Allar Raja, kes jagas Kuusega mitmeid helgeid momente.

"Kindlasti on igaühel Lembitu kirjeldamiseks oma märksõna," arvas ERR-i sporditoimetuse toimetaja ja saatejuht Anu Säärits. "Ma võiksin Lembitust rääkida terve päeva ja veelgi rohkem peale, sest me olime kolleegid üle 20 aasta. Minu jaoks jääb Lembitu eelkõige südamesse kui hästi kõva töömees ja mees, kes armastas väga oma peret. See, mis toimus kaadri taga, ütleb palju Lembitu kui inimese kohta."

"Lembitu ei öelnud kunagi „ei“ ka väikestele aladele," jätkas Säärits. "Lembitu ei hakanud mugavaid vastuseid otsima, vaid ütles: „okei, ajan ennast asjaga kurssi, teeme rahvale ägeda loo“. Matemaatikuna oli tal ka väga täpne ajatunnetus – kui oli vaja 1.20 pikka lugu, siis täpselt 1.20 ka tuli."

"Teinekord jõuame spordikommentaatori juurde enne kui oma treeneri või taustajõudude juurde," lisas Allar Raja. "Kui rääkida Lembitust, oli alati väga kodune tunne temale intervjuud anda. Ta on alati, nii sõudmises kui muude spordialade juures, olnud üks koondise liige. Vaikimisi võeti ta omaks."