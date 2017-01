Eesti spordirahvas jättis hüvasti Lembitu Kuusega

Eesti Televisiooni sporditoimetuse raudvara, Lembitu Kuuset oli täna ära saatma tulnud Eesti spordirahvas, kolleegid, sõbrad ja lähedased. Kõigil oli täna meenutada oma lugu, mis Lembituga seostus.

Aivo Pärn, sõber

Ma olin 14-15-aastane poiss ja see kõik sai alguse läbi Tartu maratoni. Kuna ma olin ka omal ajal murdmaasuusataja, siis käisime suusavõistlustel ja Lembitu oli raadioreporter. Nii me tuttavaks saime. Hiljem oli muidugi Tartu ülikool, spordi metodoloogia. Lembitu oli meil õppejõud. Kuna me olime enne tuttavad, siis olime sunnitud spordi metodoloogia eksamiks õppima, et ei tekiks piinlikku momenti, et Lembitu peab selle niisama ära kirjutama. Sealt edasi tulid muidugi suusatamise kuldajad ja nii ta läks.

Raul Rebane, endine kolleeg

Ma tean väga paljusid inimesi, kes esimese asjana, kui nad täna mõtlevad Lembitu Kuuse peale, mõtlevad tema majesteetliku võitluse peale ja imetlevad seda tahtejõudu, kokkuvõtmist, mis ta meie kõigi ees tegi. Inimesed mõtlevad ka palju, kui tuleb meie päev, kas ma suudaks ka sama: olla sama vääriline ja väärikas. Te teate, et Lembitu lugu on siin, kuskil seal kümnete ja võib-olla sadade tuhandetega. Kui rääkiv inimene on nii andekas, et ei räägi ennast rahva hulgas mitte südamest välja, vaid südamesse sisse, siis jääb ta sinna kauaks. See õnn Lembitul oli. Ta ise andis endale selle saatuse ja meil jääb üle seda austada. Mõletame Lembitut sellisena.

Kaspar Taimsoo, sõudja

Kahtlemata tervele Eesti spordiperele ja kahtlemata ka sõudeperele väga suur kaotus. Meil on siia tulnud ka päris palju viimaseid sõnu ütlema. Kindlasti jääme kõik teda väga igatsema.

Mati Alaver, suusatreener ja sõber

Meie südametesse jääbki Lembitu avala ja suure südamega sõbrana, keda iseloomustas pidev püüdlus täiuslikkuse poole ja ma usun, et see on suureks eeskujuks tulevikus kogu Eesti spordiperele. Jää hüvasti, sõber!