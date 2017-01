Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia läks Tarmo Tuisule

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia sai Haapsalu spordirajatiste arendaja ning tänavu uksed avanud uhiuue vehklemiskompleksi asutaja Tarmo Tuisk.

"See pole tunnustus ainult mulle, vaid ka Haapsalu linnale ja kogu Läänemaale," ütles Tuisk oma tänukõnes. "Mul on õnnestunud Haapsalu spordielus sees olla 40 aastat, seda igal tasandil, nagu treeneri, õpetaja ja spordijuhina ning viimased 15 aastat spordibaaside ülemana. Selle 15 aasta jooksul oleme Haapsalus renoveerinud või ehitanud 21 uut spordirajatist. Teeme kõik selle nimel, et noored saaksid sportida heades tingimustes."

14. veebruaril 60 aastaseks saav Tuisk on kuulunud Eesti NSV noortekoondisesse ning saavutanud Eesti meistrivõistlustel TPedI meeskonnas kaks pronksi. Lisaks sellele on Tuisk kuulunud korvpalliliidu juhatusse ja volikokku ning koolispordiliidu juhatusse.