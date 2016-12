FOTOD | Lõppeva aasta 15 erilist spordimomenti piltides

Aasta parimad fotod 2016 (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Lõppeval aastal tegin taaskord rohkem kui paarkümmend tuhat spordipilti ning aeg on heita pilk tagasi ja valida välja 15 kõige erilisemat spordisündmust, mis minu kaamerasse jäid. Kuna Rio olümpial ma ei käinud, siis tuleb leppida vaid kodukamaral toimunud sündmustega.

Tegemist on 15 minu jaoks kõige olulisema hetkega lõppevast aastast ning see on täiesti subjektiivne nimekiri, mis põhineb vaid minu ja üksnes minu isiklikul hinnangul. Valimisel võtsin arvesse nii sündmuse olulisust minu enda jaoks ning ka konkreetse foto võimet rääkida iseenda eest.

Fotod on välja toodud sündmuste toimumise järjekorras.

Veebruari alguses võõrustas Eesti saalihokikoondis TTÜ spordihoones MM-valikturniiri, kus võideti Hollandit ja Austriat ning kaotati Soomele. Saal oli rahvast täis ning meeleolu oli hea ning saalihoki tõestas, et see spordiala läheb eestlastele korda ja pakub huvi.

Mai lõpus alistas BC Kalev/Cramo Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria viiendas kohtumises Tartu Ülikool/Rocki suurelt 81:54 ning tuli ühtlasi korvpalli Eesti meistriks. Viiendast finaalmängust jäi pikaks ajaks meelde see, kuidas Tartu meeskond vaimselt täielikult murdus ning peatreener Gert Kullamäe kogu kohtumise jooksul pingile istuma jäi.

Juuni alguses toodi ühele korvpalliväljakul tagasi kokku legendaarne Tallinna Kalevi korvpallimeeskond, kes 25 aastat varem tuli viimaseks Nõukogude Liidu meistriks. Publikuhuvi poolest oli tegemist lõppenud aasta Eesti kõige edukaima korvpallimänguga, mis ühtviisi oli tore, kuid teises plaanis üsnagi kurb.

Jalgpalli Euroopa liiga esimese eelringi korduskohtumises Tallinna Infoneti ja Edinburghi Heartsi vahel leidis lõpu eel aset intsident, kus sõnavahetusse laskusid Infoneti võõrleegionär Ofusu Appiah ning vastaste peatreener Robbie Nelson. Appiah ägestus talle öeldud sõnade järel niivõrd, et mustanahalise mehe silmist voolasid pisarad.

Juuli keskel aset leidnud kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel toimus võimuvahetus meeste kettaheites, kui oma esimese meistritiitli teenis Martin Kupper, kes edestas teiseks tulnud Gerd Kanterit enam kui kolme meetriga.

Augusti teises pooles, vahetult pärast Rio de Janeiro olümpiamänge, peeti Raekoja platsil pidulik Rio olümpiakoondislaste vastuvõtt, mille minu jaoks rikkus täielikult tugev vihmasadu. Olen aastate jooksul pidanud igasugustes ilmastikuoludes pildistama, kuid tookordne vihm jääb mulle pikaks ajaks meelde. Pildil "naudib" ilma Ksenija Balta treener ja elukaaslane Andrei Nazarov.

Septembri esimeses pooles peeti taaskord SEB Tallinna maraton. Finišikoridoris sai mitmeid häid pilte, kuid kõige kõnekama hetke pakkus Eesti meistrivõistluste arvestuses ennast kolmandaks jooksnud Eesti korvpallikoondise füsioterapeut Priit Lehismets, kes alles eelmisel päeval oli tulnud tagasi korvpallikoondise välisturneelt.

Noorenenud koosseisuga Eesti meeste korvpallikoondis teenis Euroopa meistrivõistluste valiksarjas paljudele üllatuslikult koguni kolm võitu ning oli enne viimast kodumängu Poola vastu veel kinni ka edasipääsus. Kahjuks suurüllatust sepistada ei õnnestunud, kuid sellegi poolest pakkus meeskond poolehoidjatele sel suvel ilusa elamuse.

Uus korvpallihooaeg algas uuenenud nime ja välise imidžiga BC Tartu meeskonna jaoks edukal noodil, kui Meistrite liiga esimene eelring läbiti edukalt. Kahjuks seejärel enam võidukalt jätkata ei suudetud ning meistrite liigas põhiturniirile ei pääsetud ning aste madalamas sarjas jäädi sootuks võiduta.

Eesti jalgpallikoondise jaoks oli väga tormiline ja negatiivne aasta, kui senine peatreener Magnus Pehrsson vallandati ning asemele astus endine koondislane Martin Reim. Aastat jäävad varjutama mitmed suured kaotused valikmängudes, kuid ühe positiivse hetkena võib välja tuua Reimi esimese kohtumise, kui 4:0 võidumängus Gibraltari vastu lõi alles 18-aastane Mattias Käit kaks väravat.

Eesti võrkpallikoondis jätkas oma fännide rõõmustamist, kui taaskord tagati pääs EM-finaalturniirile. Sel korral saadi finaalturniiri pilet kätte oktoobri esimesel poolel tormiliselt kaasa elanud kodupubliku silme all Tondiraba spordihallis.

Taaskord toimud Tallinnas epeevehklemise MK-etapp Tallinna Mõõk, mis esimest korda oli naiste võistluseks. Meie koondislased pakkusid ilusaid esitusi ning individuaalturniiril tõusis Irina Embrich kolmandaks ning naiskonnavõistlusel jäeti võit koju. Pildil on Katrina Lehis.

Eesti jalgpallimeistriks tuli esimest korda Tallinna Infonet, kes alistas Premium liiga viimases ehk 36. voorus võõrsil Nõmme Kalju 2:1. Pildil tähitsab võidukarikaga Infoneti ründaja Vladimir Voskoboinikov.

Alanud korvpallihooaja ühe negatiivse punktina jääb meelde Eesti klubikorvpalli õhuke tase. Kui Tartu Ülikooli kehvast eurohooajast juba rääkisime, siis euroväljakud proovis ära ka TLÜ/Kalev, kes sai aga neli kindlat kaotust ning pidi selle ürituse pettumuste alla liigitama. Pildil meeskonna abitreener Raido Roos.

Detsembri keskel Pärnus toimunud Eesti korvpalli karikavõistluste finaalidest pakkus kõige rohkem emotsioone naiste finaalkohtumine, kus Tallinna Ülikool alistas suurkonkurendi FCR Media/Rapla 77:61. Tore oli vaadata TLÜ naiste ehedat võiduemotsiooni, mida meie meeste korvpallis pole ammu kohanud.

Kõik fotod: Siim Semiskar/ERR SPORT