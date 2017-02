Perekond kutsus endast väljas Austraalia ujumiskuulsusele politsei

Grant Hackett (Foto: Reuters/Scanpix)

Praeguseks 36-aastase Hacketti isa Neville sõnas väljaandele Gold Coast Bulletin, et vaid sel viisil sai ta oma poega aidata.

"Grantil on vaimne probleem ja see avaldus täna hommikul... ta mürgeldas ja lärmas," sõnas Neville Hackett. "Ta saab arstiabi. Me otsustasime, et ta vajab ravi, aga ta ei olnud sellega nõus ja me kutsusime politsei."

"Ainus, mida politsei saab seaduse järgi teha, on teda koduvägivallas süüdistatuna arreteerida," jätkas ujumiskuulsuse isa ja lisas, et kuigi poeg ei ähvardanud neid, siis normaalseks ei saanud tema käitumist pidada.

Hiljem lisas Grant Hacketti vend Craig Associated Pressile, et ujuja kujutas ohtu nii endale kui ka teistele. "See ei ole Grant Hackett. See on täiesti erinev isik. Mina, ema ega isa ei tunne seda inimest. Keha on tema oma, aga vaim ja hing mitte."

"Asi jõuab sinnamaani, kus ta muutub ohtlikuks," jätkas Craig Hackett. Ta on ohtlik nii iseendale kui ka ühiskonnale. Asi ei tundu lootustandev, aga kes teab. Kui ta saab õiget ravi - ja sellele me loodamegi -, siis võib-olla ronib ta sellest välja."

Ligemale kahemeetrine Hackett võitis 2000. aastal Sydney's ja neli aastat hiljem Ateenas 1500 meetri vabaujumise. Lisaks on tal Sydney'st kuldmedal ka 4x200 meetri vabalt teateujumises. Pika raja MM-idelt on Hackett võitnud kümme esikohta.