Ujumislootus Kertu Ly Alnek soovib lihast juurde: suurtega võrreldes olen suht kilu ikka!

Eesti naisujujatest tegi mullu silmapaistva arenguhüppe 17-aastane Kertu Ly Alnek, keda juhendab Siiri Põlluveer. Tandem teeb tööd, et jõuda Tokyo olümpiamängudele.

Kertu Ly Alnek tegi eelmisel hooajal nii pikas kui lühikeses basseinis Eesti meistrivõistlustel kroolisprindis puhta töö. 100 meetris jäi tal lühirajal Triin Aljandi Eesti rekordist puudu vaid 33 sajandikku. "Ma arvan, et sada vabalt - see 55,01 - oli päris suur üllatus minu jaoks," tunnistas Alnek ETV-le. "Kindlasti ka kahesaja vabalt 2.00. Olen varsti teel alla kahe minuti."

17-aastane Alnek hakkas ujumisega tegelema Tartus, kuid õpib nüüd kolmandat aastat Audentese Spordigümnaasiumis, kus teda juhendab kogenud Siiri Põlluveer ning kolmas ühine hooaeg on toonud suure arenguhüppe. "Ta on väga ambitsioonikas. Ta teab, mida ta tahab. Ta teeb kõik selle nimel, et hästi ujuda. Ja ta on tark tüdruk!" kiitis treener. "Temaga ei ole probleemi, et pead mõnda asja kümme korda seletama. Ta saab sellest kõigest aru ja on nõus ennast igatepidi ületama."

Alnek harjutab päevas kaks korda ja ütleb, et üle pooleteise tunni ja viie kilomeetri trennis ta ei krooli, sest rõhk on ikka sprindil. Ja treeneri sõnul on Alnekil potentsiaali, et ujuda silmapaistvalt Tokyo olümpial. "Unistama peab suurelt!" sõnas Põlluveer. "Ma arvan, et olümpiamängude poolfinaal võiks küll olla tema tee. Mina näen väga suurt arengut kehalises ettevalmistuses. Ta peab palju tugevamaks saama. Vees ta teeb väga hästi praegu, aga kehalises võiks natuke rohkem teha."

"Suurtega võrreldes olen suht kilu ikka!" nõustub Alnek naerdes. "Tuleb just teha jõusaali ja lihasmassi juurde saada."