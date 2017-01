Aasta parim naisujuja Romanjuk soovib suvisel MM-il isiklikke rekordeid püstitada

Eesti Ujumisliit (Foto: Maria Romanjuk koos autasustaja Tanel Padariga)

Maria Romanjuki sõnul on konkurents Eesti parima naisujuja tiitlile iga aastaga aina kasvanud. “Mulle meeldib konkurents ning tihe konkurents teeb võistlemise veelgi huvitavamaks,” ütles Romanjuk alaliidu pressiteate vahendusel.

Nagu ka teistel tippujujatel, on Romanjuki suvised eesmärgid seotud maailmameistrivõistlustega. “Suvel on MM Budapestis, seal tahaks kindlasti ujuda isiklikke. Usun, et ka kõrvalalad nagu näiteks kompleks võiksid mul hästi minna. Kõrvalalad on mul alates septembrist väga hästi läinud, eriti rahul olen just detsembris toimunud lühiraja Eesti meistrivõistluste tulemustega. Seal ujutud tulemused annavad lootust, et sellel aastal võib midagi huvitavat eest oodata,” rääkis 2016. aasta Eesti parim naisujuja.

Romanjuki ja Allikvee treener Dmitri Kapelin valiti 2016. aasta parimaks treeneriks. “Ta on selline karm, aga oskab väga hästi tehnikat vaadata ja õpetada ning ta ajastab meie vormi alati õigeks ajaks. Inimesena on Dmitri hästi toetav ja tore ning alati valmis aitama, kui on raskusi,” rääkis Romanjuk oma treenerist. Allikvee lisas: “Dima on trennis range, aga nii kui trenn läbi saab oleme nii-öelda sõbrad. Minu jaoks teebki see teda eriliseks ja parimaks.”

Tihedas meeste konkurentsis Ralf Tribuntsovi ja Martin Liivamägi ees parima meesujuja tiitli endale napsanud Martin Allikvee sõnul on meeste konkurents sellele tiitlile alati hästi tihe, mis teebki just asja huvitavaks. “Minu eeliseks oli see, et pääsesin olümpiamängudele ning Euroopa meistrivõistlustel saavutasin olümpiaaladest kõrgeima koha.”

“Mul on suur au olla 2016. aasta Eesti parim meesujuja. See tähendab mulle väga palju ning ma teen kõik selleks, et saaksin veel seda auhinda käes hoida,” rääkis Allikvee, lisades 2017. aasta plaanide kohta: “Suvel pean kaitseväkke minema ning soses sellega tuleb see hooaeg mul veidi tagasihoidlikum. Sellegipoolest teen trenni ikka edasi ja mõtlen juba tulevikule ehk järgmisele hooajale.”

Parima meesjuuniori tiitli pälvis Kregor Zirk ning parima naisjuuniori tiitli Kertu Ly Alnek. Poiste klassi parimaks tunnistati Ivan Štšeglov, tüdrukute klassi võidu sai Kertu Kaare.

Teiste kategooriate võitjad leiab Eesti Ujumisliidu kodulehelt.