Kregor Zirk paneb end proovile Türgi profitiimi juures

Eesti ujumistalent Kregor Zirk läheb veebruaris Türki, et uurida sealse profitiimi olusid. Juulini jätkab ta õpinguid Inglismaal. Uue hooaja mahutreeninguid alustas ta aga Tartus.

Zirk lõpetas eelmise aasta Euroopa juunioride edetabelijuhina lühirajal nii sajas liblikas kui saja ja kahesaja meetri vabaltujumises. Töökas 17-aastane Zirk sai distsipliinikunsti selgeks Tartus treener Kaja Haljaste käe all, kellega koostöös murrab ta rekordeid ja püüab unistuste poole seitsmendat hooaega. "Kaja on väga hea treener algbaasi loomisel," kiitis noor ujuja ETV-le. "Mulle sobivad need meetoodikad ja kavad, mis ta kasutab."

"Mida olen tähtsaks pidanud, on just see baasi ladumine, et tal oleks mille pealt edasi minna ja tööd teha," sõnas Haljaste. "Klassikaline sporditeooria, et nooruses tuleb ujujatel teha mahtu alla. Kregor võib olla selline noor ujuja, kellel on tehtud nooruses kõige parem baasmaht alla."

"Me ei hakanud väga noorest peast väga kiirust arendama ja mul isa ka utsitas mind välja, et rattaga, suusatama... olen muude aladega tegelenud, et baas all," lausus Zirk.

Treeneri sõnul on Kregor Zirgi trumbiks mitmekülgsus. "Tema isa küsis neli-viis aastat tagasi, mis on Kregori põhidistants, milleks ta valmistub, siis minu vastus oli talle, et neli ujumisviisi ja 50 - 1500 m. Ta on olnud hea ujuja, kes on mingil määral lasknud end mõjutada selle laia ampluaa suunas."

Absoluudis mullu kümme individuaalset Eesti rekordit püstitanud Zirk ujus uue hooaja sissejuhatavas trennis kahe tunni jooksul Tartus kokku kuus kilomeetrit. Sellist keskpärast mahutrenni on ta treeneri sõnul teinud kolm aastat ja nii Eestis kui Inglismaal ujub mahupäevadel pigem kaheksa-üheksa kilomeetrit, kuid nüüd on rõhk on eelkõige tehnilisel kvaliteedil. "Me oleme Inglismaal treenides keskendunud näiteks teisele 50-le ja on ka näha, et teine 50 on ka tugev. Ja see hooaeg tulid ka veealused osad väga hästi välja," ütles Zirk.

Plymouthi erakolledžisse britist maailma tipptreeneri Jon Ruddi gruppi saatis kodune treener rekordipoisi 2015. aasta sügisel. Koostöö on olnud väga edukas, kuid veebruaris teeb Rudd kannapöörde ja läheb Iirimaale, et viia sealsed ujujad Tokyo olümpiale. "Väga palju on andnud. Ta on maailmaklassi treener," ütles Zirk. "Tema kogemused ja tutvused on mulle väga palju abiks olnud. Tänu temale on mul seal ka väga head treeningpartnerid.ja kõik tingimused, mis ta loonud sinna oma 30 aastaga. Nüüd ta jah, läheb ära, ja veel ei tea, kes sinna peatreeneriks tuleb."

188 noorte ja juunioride Eesti rekordit püsitanud Zirk harjutab hetkel Tenerifel välislaagris Kaja Haljaste plaanide järgi. "Kaja ise on kogu aeg mind hoidnud. Ta on ema eest - igale poole viinud, otsinud toetajaid ja selles suhtes olen väga tänulik talle," lausus Zirk.

"Veebruari lõpus on meil plaan minna Türki ühte profitiimi vaatama ja uurima minna, kas süsteem talle sobib või mitte," teatas Haljaste. Profikarjäär Türgis või kuskil mujal algab sügisel, sest enne lõpetab Zirk õpingud Inglismaal. "Praeguse plaani järgi tuleb 22. juulini veel Inglismaal olla, Seni, kuni on võimalik seal veel treenida juba makstud raha eest, sealt läheb otse MM-ile ja enne on veel juunioride EM, mis on Kregori jaoks kindlasti väga olulise tähtsusega."

Meestegi konkurentsis maailma edetabelis juba Top 20 sekka jõudnud Zirgi peasihiks on olla tegija Tokyo olümpial. Sekundite kärpimiseks näeb ta palju võimalusi ja loodab ka südamest, et kasvab pikemaks. 17-aastane rekordimasin on 181 sentimeetrit pikk. "Natuke võiks kasvada veel ja siis kindlasti jõusaalis saab rohkem käia. Praegu pole nii palju lihast peal. Jõusaal varuks ja saab ka enam treenida ja veel paremate partnerite ja tingimustega koos trenni teha "