Gerda Pak ujus Itaalias aasta esimese Eesti rekordi

(Foto: AFP/Scanpix)

23-aastane Gerda Pak püstitas Itaalias uue Eesti rekordi lühirajal. Tegemist on aasta esimese rahvusrekordi ning Paki karjääri esimese individuaalse Eesti rekordiga.

Gerda Pak püstitas uue Eesti rekordi 200 m liblikujumises ajaga 2.17,09. Ta parandas Laura Tolmatsile aastast 2012 kuulunud rahvusrekordit 24 sajandikuga, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

"Alates jaanuarist on väga raske treeningperiood olnud ning ei osanud üldse seda rekordit oodata," ütles ujuja. "Olen tulemusega väga rahul, sest tegemist oli treeningvõistlusega." Pak õppis Audentese Spordigümnaasiumis ning viimased aastad on ta harjutanud Itaalias erinevate treenerite käe all. Talvel toimunud Eesti lühiraja meistrivõistlustel saavutas ta kuldmedali 200 m liblikujumises ning jäi toona 15 sajandiku kaugusele Tolmatsi rekordist.

"Praegusel hetkel on seis hea ning ootan mida suudan pikas basseinis toimuvatel Baltimaade meistrivõistlusel," sõnas Pak lõpetuseks.

Naiste 200 m liblikujumise Eesti rekord on ainuke kus pikas basseinis on rahvusrekord parem kui lühikeses. Vastavalt aegadega 2.16,61 ja 2.17,09.