Rein Haljand: Kregor Zirgi arengukõver võiks Eesti ujumise olümpia tippu viia

"Eesti ujumine on tohutult arenenud küll. Muidugi, maailma erinevad riigid - nende kõvera tõus on natuke kõrgem kui Eesti kõvera tõus ja siis tundubki, et me ei saagi kunagi kätte," sõnas Haljand intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev". "Aga see sõltub ka alati üksikutest talentidest ja kokkusattumustest."

Haljand ise usub, et suur tulevik võib olla Kregor Zirgil. "Ega me ei saagi loota, et võistkonnana võime tõusta maailma tippvõistkonnaks. Hea, kui meil oleks üks, veel parem kaks mitme aja järel. Kui vaatame Kregori tulemusi ja rekordeid noorteklassis ning kui ta suudaks minna järjest edasi ja edasi, siis tema kõver võiks viia Eesti ujumise ka olümpia tippu."

Haljand tähtsustab rahvusvahelist koostööd. Seejuures peaksid nii ujujad kui ka Eesti treenerid end piiri taga proovile panema. "Enam ei ole vahet, et peaksid kodus oma klubis treenima. Sa võid minna Austraaliasse, Lõuna-Aafrikasse, moodustades sparringpartnerite ja teiste olümpia tasemel ujujatega treeningrühma. Siis seal arened, see on selge. "

Haljand tõi võrdluse Nõukogude Liidu aegadest, kus ka erinevate rahvuste tipud kogunesid üleliidulisse seltskonda ning seal toimus areng. "Iga riik sai oma tippujuja, nii meie, kui ka Läti, Leedu, Gruusia, Aserbaidžaan - ükskõik, kes," lausus ujumispedagoog.

"Selles ma näen, et Kregori missioon oleks minna maailma, käia läbi erinevate treenerite poolt pakutavad treeningud. Treenerid on meil samasugused, kes peaksid käima."