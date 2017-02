Triatlonitreeningutega hõivatud Kivioja käis Eestis lõputööd kaitsmas

Kaidi Kivioja Tenerifel (Foto: Eesti Triatloni Liit)

Möödunud olümpiahooaja positiivsed emotsioonid on triatleet Kaidi Kiviojale mõjunud kui hommikune päikesetõus. Tahe treenida, võistelda ning triatlonimaailmas aina kõrgemale tippu pürgida on muutunud argielu lahutamatuks osaks. Ka Kaidi ise särab vaatamata talvisele veebruarikuule kui päike, kinnitades rõõmsalt, et uue hooaja ettevalmistused on sujunud plaanipäraselt ja edukalt.

„See aasta põgenesin lausa terveks talveks soojale maale ja olen juba novembri lõpust alates viibinud Tenerifel. See on andnud mulle võimaluse talv läbi õues rattaga sõita ja joosta,“ hindab Kivioja mõnusa lähistroopilise kliimaga Kanaari saarte ergutavat mõju tema treeningutele ja arengule Eesti Triatloni Liidu pressiteate vahendusel.

Vaatamata meeldivates ja soojades oludes kestvale sihipärasele treeningtööle, suutis üks sündmus Kaidit siiski nädalaks spordist eemale kiskuda. Jaanuari keskpaigas Eestisse põiganud Kivioja astus nimelt olulise sammu oma haridusteel, kaitstes Tallinna Ülikoolis edukalt bakalaureusetööd geoökoloogia erialal. Kivioja on tunnistanud, et loodusteadused on temale alati südamelähedased olnud, mistõttu on ta bakalaureuseastme läbimise üle siiralt õnnelik.

Pärast kraadi omandamist tõttas Kivioja tagasi Kanaaridele, kus ees ootas kahenädalane treeninglaager Fuerteventural koos Norra koondisega. Lisaks tugevatele Norramaa triatleetidele oli eestlannal võimalus treenida oma suure eeskuju, rootslannast 2012. aasta maailmameistri Lisa Nordeniga, kellest tänaseks on saanud Kaidile hea sõber.

„Norrakatega sai tugevasti trenni tehtud,“ väljendas Kivioja rahulolu ning lisas: „Tundub, et olen jälle teinud väikse edasimineku ujumises, mis oli ka eesmärk.“ Põhimõttel „eesmärk pühitseb abinõu“, on Kivioja võtnud ujumistehnika analüüsimiseks ja parandamiseks kasutusele modernsed võimalused, millest põnevaim oli vastuvoolu basseinis ujumine Tenerife Top Training Flume Channelis.

Flume Channelis jälgivad lisaks treenerile sportlast ka kaamerasilmad, salvestades mitme nurga alt ujuja sooritust, seda nii vee alt kui vee pealt. Nii saab iga ujumise ekraanilt üle vaadata, nähtu sportlasega läbi arutada ning sealsamas tagasi vette minna, et tarvilikud korrektuurid koheselt sisse viia. Jõudmaks triatlonis uuele tasemele, on Kiviojale ujumiskiiruse parandamine kahtlemata elulise tähtsusega - on ju Kaidi korduvalt nalja visanud, et kui natukene ujumisega ka joone peale saaks, võiks hakata ennast juba triatleediks pidama.

Triatleedi sisu näitas Kivioja muidugi juba möödunud hooajal, mil 23-aastasel Rakvere neiul õnnestus esimese Eesti naistriatleedina olümpiamängudele jõuda ning nii MK- kui MM-sarja etappidel esikümnesse murda. Just kümnest etapist koosnev MM-sari (World Triathlon Series) on Kaidile tänavu peamiseks sihiks, kus ta soovib võimalikult paljudel etappidel kaasa teha. Kui varasematel aastatel oli Kiviojal triatlonimaailma eliitsarjas kohati raskusi stardinimekirja pääsemisega, siis pelgalt osalemisrõõm eestlannat nüüd kindlasti enam ei rahulda.

Päris esimestele MM-etappidele Abu Dhabisse ja Gold Coasti Kaidi siiski sõita ei kavatse. „Hetkel on plaanis märtsi keskpaigani Tenerifel treenida ja seejärel minna treener Marguse (Margus Tamm) ja noortega Benidormi laagrisse. Tahtsin sellel aastal teha natuke pikema ettevalmistuse ning võistlushooaja tavapärasest hiljem avada, et siis sügisel kauem võistelda,“ valgustab Kivioja oma tänavuse hooaja plaane.

Ehkki avastardi plaanib Eesti esitriatleet teha aprilli esimestel päevadel Portugalis, Querteira Euroopa karikaetapil, ei ole täpne võistluskalender Kivioja sõnul veel paika pandud. Kindel on vaid see, et lisaks MM-sarja etappidele tahab Kivioja osaleda ka mõnel maailmakarikaetapil, sprindi- või olümpiadistantsi Euroopa meistrivõistlustel ja loomulikult Euroopa karikaetapil Tartus, kus kaitsmist ootab mullune esikoht.

Kuid ühe väärika auhinna võib Kaidi noppida juba enne võistlushooaja algust. Nimelt laupäeval, Roomas toimuval Euroopa Triatloni Liidu pidulikul auhinnagalal on Kaidi Kivioja esitatud 2016. aasta enimarenenud triatleedi nominentide hulka. Kahtlemata väärt tunnustus kordaläinud olümpiahooaja eest.