Otepää triatloniks hakkab valmistuma ka näitleja Märt Avandi

Märt Avandi ja Ain-Alar Juhanson (Foto: Ironman 70.3 Otepää triatlon)

"Mul on väga hea meel, et lisaks Raivo E. Tammele on ettevalmistustega liitunud Märt Avandi – mõlema ettevalmistuste eeskujul saame aidata kaasa ja näidata, et kõik huvilised võiks valmistuda suveks ja erinevateks triatlonivõistlusteks," ütles Ain-Alar Juhanson, treener ja Otepää triatloni peakorraldaja pressiteate vahendusel.

Märt on teinud kooliajal tublisti kergejõustikku, see taust tuli esile ka tervisekontrollis, ning käib regulaarselt jooksmas. Otepää distantsid, eriti ujumisest ja rattasõidus, on hetkel talle aukartust äratavad, kuid aega treenimiseks suveni jagub.

Ironman 70.3 Otepää tähistab 70,3 miilist distantsi ehk see on pool täispika triatloni distantsist, kus on kokku vaja ujuda 1,9 km, ratast sõita 90 km ja joosta 21,1 km.

5. augustil toimuv Ironman sarja Otepää poolpikaks triatloniks on registreerunud juba üle 500 osaleja ligi 30 riigist. Augusti esimene nädalavahetus ja triatlonifestival on kujunemas Eesti kõigi aegade ja lähiregiooni üheks suurimaks triatlonisündmuseks.

Osaleda saab individuaalosalejana või moodustada võistkond, kus võib triatloni alad jagada erinevate osalejate vahel.