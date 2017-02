Kaidi Kivioja nimetati suurima arenguhüppe teinud Euroopa triatleediks

Kaidi Kivioja

"Olen väga tänulik mulle osakslangenud tunnustuse, niisamuti kogu toetuse ja julgustuse eest, mida olen saanud hetkest, mil tegin oma esimesed stardid ETU võistluskarussellis. Kuulumine ETU arengutiimi on andnud mulle tunde, kus sinusse usutakse ka siis, kui sul endasse ise võibolla enam usku ei ole," kommenteeris õnnelik Kivioja.

Aasta 2016 oli Kiviojale kahtlemata tõeliseks läbimurdehooajaks. Lisaks jõudmisele esimese Eesti naistriatleedina olümpiamängudele, õnnestus 23-aastasel Rakvere neiul esmakordselt võita ka Euroopa karikaetapp ning murda ennast nii MK- kui MM-sarja etappidel esikümnesse. Rahvusvahelise Triatloni Liidu maailmareitingus tõusis Kivioja esmakordselt 50 parema sekka.

Rio olümpiadebüüdil rahuldus Kivioja 44. kohaga, ent tunnistab, et motivatsiooni ja indu andis see võistlus kindlasti juurde, et veel paar-kolm olümpiatsüklit kaasa teha. "Ideaalsesse vanusesse jõuan järgmisel olümpial ehk Tokyos ja isegi 31 on väga okei. Esmalt tuleb ujumist parandada ja siis vaatame edasi," on värske auhinnavõitja varasemalt rääkinud.

Hetkel teeb Kivioja uue hooaja ettevalmistusi Tenerifel, kus ta treenib kuni märtsi keskpaigani. Seejärel lennatakse treener Marguse Tamme ja Eesti noortekoondisega Hispaaniasse, Benidormi treeninglaagrisse.

Avastardi plaanib Eesti esitriatleet teha aprilli esimestel päevadel Portugalis, Querteira Euroopa karikaetapil. Sealt edasi ootavad juba MM-sarja etapid, Euroopa meistrivõistlused ning loomulikult Euroopa karikaetapp Tartus, kus kaitsmist ootab mullune esikoht.