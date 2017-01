Otepääl toimunud talitriatloni EM-il võidutses taas Pavel Andrejev

Ratasepp on enam kui 30-kraadises kuumuses näidanud Šveitsi kümnekordsel ultratriatlonil erakordset vastupidavust. Ta ületas kahel esimesel päeva finišijoone esimesena. Esimese täispika ultratriatloni läbis ta ajaga 10:38.12 ja teise 10:48.35. Ratasepa põhikonkurent on Saksamaa kolmekordse ultratriatloni võitnud Richard Widmer, kellega koos ületasid nad sekundi pealt kolmanda päeva finišijoone, ajaga 10:51.54. Praeguse seisuga on Ratasepa edu Widmeri ees 17 minutit ja 31 sekundit.