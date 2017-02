Tõstespordis läbi viidud reeglimuudatusega kaotati ära kehakaalu faktor

Tõstekang (Foto: AP/Scanpix)

Rahvusvaheline Tõstespordiliit (IWF) võttis 2016. aasta lõpus vastu mitu kardinaalset reeglimuudatust. Neist kõige pöördelisem on kehakaalu faktori kaotamine.

Kui aastakümneid kehtis tõstmises reegel, et võrdse tulemuse juures saab määravaks kehakaal (kes kergem, see võidab), siis alates 2017. aastast see nägemus enam ei kehti. Võrdse tulemuse puhul vaadatakse esimese asjana katsete arvu ja sealt edasi muid parameetreid, kirjutab Delfi Sport.

Teiseks suuremaks muudatuseks on naistele ühe kehakaalu lisandumine. Kui varasem üliraskekaal oli +75 kg, siis nüüd asendub see kaalukategooriatega -90 kg ja +90 kg.