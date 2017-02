Kolme kuu pärast peetav Maijooks tähistab tänavu 30. juubelit

Maijooksu medal (Foto: Maijooks)

Esmakordselt saavad kõik maijooksulised unikaalse medali, mis on disainitud ainult tänavusest juubelijooksust osavõtjatele. Medaleid on tellitud viisteist tuhat ja täpselt sama palju osalejaid saab ka tänavuse Maijooksu starti.

Maijooksul võivad daamid, naised, neiud ja tütarlapsed kaasa lüüa kõigile jõukohasel seitsmekilomeetrisel rajal joostes, käies või kepikõndi tehes. Valida saab ajavõtuga ja ilma ajavõtuta distantside vahel. Lastele toimuvad lustakad Draakoni lastejooksud, terve päeva on Lauluväljakul tervise- ja vabaaja mess, avatud on populaarne meestehoid ja toimub suur kevadkontsert.

SEB Maijooksule registreerimise aktiivseim periood on traditsiooniliselt enne naistepäeva, kui kirja paneb iga päev sadu inimesi. Maijooksust osavõtt on osutunud väga menukaks naistepäevakingituseks nii üksikisikutele kui tervetele kollektiividele. Kõik, kes on SEB Maijooksule registreeritud enne 8. märtsi saavad naistepäeva puhul Tallinkilt superpakkumise neljale Stockholmi kruiisile ning kõigi registreerunute vahel loositakse välja arvukalt Maijooksu partnerite auhindu.

SEB Maijooksule toimub registreerimine internetiaadressil www.jooks.ee.