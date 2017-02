Roman Fosti viib neljapäeval tervisespordihuvilistele läbi näidistreeningu

Pühapäeval, 9. oktoobril toimub Harku raba teedel 86. Rabajooks. Rabajooks on traditsiooniline Nõmme spordiüritus, mis toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Rabajooks on kõigile osavõtjatele tasuta ning rajale on oodatud ka kepikõndijad.