"Vabariigi terviseks" tehti Eesti terviseradadel maakerale peale poolteist ringi

Tamsalu terviserada. (Foto: Foto:ERR)

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul läks nädalavahetus kenasti korda. “Väga paljude jaoks on tegu traditsiooniga, mida igal aastal oodatakse. Pidupäevadel loodusesse liikuma tulla on tore harjumus ja ühtlasi kingitus, nii iseenda kui ka meie kõigi terviseks. Liikumisrõõm koos heade emotsioonidega on see, mida me terviseradadega regulaarselt pakkuda soovime,” ütles Lõoke.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul andis „Vabariigi terviseks!“ korraldatud nädalavahetus järjekordselt kinnitust sellest, et liikumisharrastuse nautimine kinnitab eestimaalaste seas üha enam kanda. „Sama näitavad kehalise aktiivsuse uuringud – üha enamatele Eesti inimestele meeldib liikuda ja need, kes liiguvad, teevad seda üha rohkem. Põhjuseid ju jätkub – liikumine tugevdab tervist, suurendab töövõimet, teeb tuju paremaks ning annab energiat juurde. Täname kõiki, kes terviseradade kuu algatusega kaasa tulid!“ lausus Lusmägi.

Liikumiskilomeetrite arvestus toimus reaalajas Eesti Terviseradade kodulehel www.terviserajad.ee, oma liigutud kilomeetrid said kirja panna kõik soovijad. Kolme päeva jooksul läbisid umbes 6500 inimest kokku ligi 60 000 kilomeetrit. Täpsemalt: 24 000 kilomeetrit läbiti suuskadel, 28 500 kilomeetrit kõndides, 5000 kilomeetrit joostes ning 1500 kilomeetrit jalgrattal. Populaarseimateks osutusid Nõmme-Harku, Haanja, Pirita, Tehvandi, Jõulumäe, Kõrvemaa, Lähte ja Mammaste terviserajad. Arvesse läksid ka sel ajal terviseradadel korraldatud üritused, näiteks Presidendimatk, Tamsalu-Porkuni matk, Haanja terviseraja üritus, Narva Suusasõit, Nõmme linnaorienteerumine, Tõrva tervisepäev, Laulasmaa matk, Sillamäe-Sinimäe matk, Järvakandi terviseraja sündmus ja Intsikurmu suusasõit, Pirgu discgolf. Lisaks läbiti Tartu Maratoni käigus Tehvandil ca 90 000 suusakilomeetrit, mis automaatselt arvestusse ei läinud.

Terviseradade kuud „Vabariigi terviseks!“ korraldasid Sihtasutus Eesti Terviserajad, Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile. Kuu vältel viidi terviseradadel läbi avatud ühistreeninguid tippsportlaste ja kogenud harrastajate juhendamisel, teiste seas sai treenida näiteks Jaan Kirsipuu, vendade Tõnistete ja Mihhail Kõlvarti juhendamisel. Terviseradadel nii sees kui ka väljas jagati “Rajavallutaja klubikaarte”, mida võib nimetada ka aastaseks tasuta treeningpaketiks terviseradadel – siis ei pea muretsema, et rahakotis või taskus pole ühegi spordiklubi liikmekaarti. Facebookis saab nüüd ja edaspidi aga vaadata näitleja Argo Aadli videoklippe enimlevinud põhjustega, mis takistavad paljudel trenni tegemist, kuid millele mõtlemine muudab need takistused naeruväärseks.

Eestis on üle saja terviseraja, kus saab joosta, käia, suusatada, rattaga sõita ja jõutreeningut teha, mõnedes kohtades ka discgolfi mängida või uisutada. Meelepärase sportliku tegevuse leiab igaüks. Terviseradade kasutamine on tasuta ning ka aega pole vaja broneerida – tuleb lihtsalt kohale tulla. Liikuda saab vastavalt soovile üksi, sõprade, pereliikmete või isegi viisaka koeraga.