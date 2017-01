EOK kinkis koolidele 150 komplekti laste suusavarustust

Kaiu Põhikoolis toimunud suuskade üleandmine Raplamaa koolidele (Foto: Alo Lõoke)

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on projekti eesmärk edendada laste ja noorte liikumisharjumust. "Viimasest koolide sportimistingimuste kaardistamise uuringust selgus, et koguni üheteistkümne maakonna koolides tuntakse enim puudust just suusavarustusest. Seetõttu otsustasimegi kinkida kõigile Eesti maakondadele täiskomplektid suusavarustust, et võimalikult suur hulk lapsi saaks neid kasutada, õppida õiget suusatehnikat ja liikumisest rõõmu tunda," ütles Lusmägi pressiteate vahendusel.

Suusavarustust hakkavad lastele ja noortele tasuta laenutama maakondlike spordiliitude poolt välja valitud üldhariduskoolid või regionaalsed tervisespordikeskused. Komplekti kuulub täisvarustus: suusad, kepid, klambrid ja saapad suuruses 33-38.

Eesti Olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm andis täna Raplamaal üle suusavarustuse Kaiu, Järvakandi, Valgu ja Eidapere põhikoolidele. Uue nädala alguses saavad varustuse kätte Tartumaa Ülenurme ja Elva Gümnaasium. Veel detsembris said komplektid kätte Hiiumaal Kärdla põhikool, Jõgevamaal Sihtasutus Põltsamaa Sport, Jõgeva Põhikool, Spordikeskus Virtus, Torma Põhikool ja Tabivere Põhikool ning Viljandimaal Viljandi Jakobsoni Kool, A.Kitzbergi Gümnaasium, Viljandi Kesklinna Kool, Kalmetu Põhikool ja Tarvastu Gümnaasium.

Rapla Maakonna Spordiliidu juhatuse esimees Aivo Sildvee ütles, et EOK projekt teeb ainult rõõmu. "Raplamaa neli põhikooli on siiralt tänulikud ning usuvad, et kui veidi omavalitsused ka õla alla panevad, siis nendes koolides ei ole mingit muret kehalise kasvatuse ainekava täitmisega talvisel ajal. See on tugev süst Eestimaa suusaspordi ja tervislike eluviiside juurutamisel meie seas," ütles Sildvee.

Projekti "EOK tuleb kooli" raames varustab Eesti Olümpiakomitee kõik Eesti maakonnad nelja aasta jooksul laste suusavarustusega. Kokku antakse välja 515 täiskomplekti varustust – Harjumaale 75, Ida-Virumaale 50 ning väiksematele maakondadele 30 komplekti. Projekti esimesel, 2014. aastal said varustuse Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Võrumaa ja Valgamaa. 2015. aastal kinkis EOK suusakomplektid üle Järvamaale, Põlvamaale, Saaremaale, Läänemaale ja Pärnumaale. 2017. aasta jooksul jõuab suusavarustus Harjumaa lasteni.

Uue hooaja avas ka Coca-Cola Fondi ja EOK ühisprogrammi "Liikumine teeb erksaks" raames Lõuna- ja Kagu-Eestis toimetav Suusaliidu Suusabuss, mille tegevust toetab Coca-Cola HBC Eesti sel aastal oma mullutalvisest heategevuslikust jõulukampaaniast. Suusabuss on projekt, kus eriharidusega suusainstruktorid käivad spetsiaalselt varustatud kaubikutega (40 komplekti laste suusavarustust) koolides ja lasteaedades üle Eesti lastele suusaõpet andmas. Lumisel ajal saab suusatada, lumetul perioodil (ka sügisel ja kevadel) rulluisutada. Lähemat infot Suusabusside kohta leiab kodulehelt https://www.suusaliit.ee/et/suusabuss.

Coca-Cola Baltikumi avalike suhete juht Nele Normaku sõnul saab liikumisharrastuse harjumust edendada edukalt just kogukondlikul tasemel, oma sõprade ja lähedastega üheskoos. Eelmisel aastal osales "Liikumine teeb erksaks" programmis 25 MTÜd, kelle algatatud üritustel osales üle 15 400 inimese, aga entusiastlikke kogukonnaliikmeid on tunduvalt rohkem. "Meil on heameel toetada ettevõtmisi, mis panustavad kohaliku rahva tervisesse ja liikumisharrastuse võimaluste kättesaadavusse," ütles Normak.