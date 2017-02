15. toimumisaastat tähistav LHV Tervisejooksu ja –kõnni sari ootab üle 2000 osaleja

Tervisesportlane (Foto: Erakogu)

Stamina spordiklubi korraldatav liikumisharrastuse sari LHV Tervisejooks ja -kõnd alustab 12. aprillil, kokku toimub septembri lõpuni 21 etappi. Etapid toimuvad vähemalt viieteistkümnel erineval Tallinna ja naabervaldade tervise- ja liikumisrajal. Iga etapp toimub sama kalendrinädala sees kolmapäeval ja neljapäeval, mis võimaldab valida endale sobivama päeva. Sari pakub võimaluse kord nädalas sörkjooksu või kõnniga kolleegide ja sõprade seltsis päevatööst lõõgastuda ja oma tervise eest hoolitseda. Osalemiseks on vaja kokku panna nelja- kuni viieliikmeline tiim ning registreeruda veebilehel www.stamina.ee.

Sarja läbiviimist toetavad LHV pensionifondid. „Nii sportimisel kui ka pensionikogumisel tagab regulaarne jõukohane panustamine parema tulemuse ja enesetunde, seega sarja kandev idee - tervislik eluviis läbi regulaarse liikumise - ühtib väga hästi ka pensionikogumise põhimõttega,“ selgitas AS-i LHV Varahaldus juhatuse esimees Mihkel Oja. "Traditsioonilised jooksuõhtud on Tallinnas väga hästi vastu võetud, ka LHV enda töötajate seas on palju innukaid osalejaid. Seetõttu otsustasime sarja juubeli hooajal üritusele õla alla panna," lisas LHV Varahalduse juhatuse esimees Mihkel Oja.

Kõik sarjast osavõtjad saavad isikliku ajavõtukiibi, mis fikseerib nende stardi- ja finišiaja ning osaluskorra. Osalejate motiveerimiseks on sarja lõppedes väärt auhinnad. Parim võistkond saab pärjatud reisikinkekaardiga väärtuses 3000 eurot. Peaauhinnale pretendeerivad võistkonnad, kellel on kõige rohkem punkte ehk tiimid, kus vähemalt kolm liiget on enim kordi kohal käinud. Lisaks on aktiivsematele osalejatele ettenähtud loosiauhinnad sarja partneritelt. Juhul, kui mõnel etapil jääb nädala sees osalemata, saab selle korra „järele joosta või kõndida“ teistel Stamina korraldatavatel rahvaspordiüritustel, milleks on DFDS Järvejooksude etapid, Suple Sõtku Sörgi rahvatriatlonid ja Icebug Kõva Mehe Jooks.

Tervisejooksu- ja kõnni sari läheb tänavu vastu juba oma 15. hooajale ning korraldajad oodavad rekordilist osavõtuhuvi. Kui eelmisel aastal võtsid 1885 osalejat etappidest osa 25 699 korral ning kõigi osaluskordadega joosti või kõnniti kokku 110 536 km, siis tänavu ootavad korraldajad sarjaga liituma üle 2000 osaleja, kes koguvad 30 000 osaluskorda ning varasemast veelgi enam kilomeetreid.