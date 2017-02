Huvi ümber Viljandi järve jooksu vastu on sel aastal erakordselt kõrge

Ümber Viljandi järve jooks (Foto: Maksim Tund)

Kui aasta tagasi oli end 15. veebruariks jooksule kirja pannud pisut alla 500 jooksja ja kepikõndija, siis tänavu sõbrapäeval lõppenud avavooru järel on kirjas juba 1180 osalejat

„Meil on väga hea meel, et ümber Viljandi järve jooksu vastu huvi pidevalt kasvab,” lausus jooksu korraldustoimkonna juht, Viljandi Spordikeskuse juhataja Mati Jürisson. „Loodetavasti jätkub aktiivne jooksul registreerimine ning tänavu lüüakse ka kehtiv osalejate rekord.”

Startijate rekord pärineb 2015. aastast, kui 1. mail kella 12-ks oli stardinumber välja antud 3991 osalejale. Tänavune registreerimise aktiivsus annab korraldajatele alust loota, et sel aastal ületatakse ümber Viljandi järve jooksul esimest korda 4000 startija piir.

Eesti kõige pikema traditsiooniga rahvajooks peetakse tänavu 88. korda. Ümber Viljandi järve jooks on osalejate seas populaarne suuresti seetõttu, et võistluse reeglid pole aastakümnete vältel muutunud. Nii, nagu esimesel jooksul 1928. aastal, on ka kõikidel järgnevatel jooksudel olnud rajavalik osalejatele vaba, läbida tuleb vaid kaks järve ääres asuvat silda.

Samuti pole pikkade aastakümnete jooksul muutunud stardiaeg ehk see on igal aastal 1. mail kell 12 Viljandi staadionil.

Ümber Viljandi järve jooksu osalejate seas on hulgaliselt mehi ja naisi, kes startinud ja lõpetanud võistluse kümneid kordi. Nii on tänavu starti oodata sel aastal 84. sünnipäeva tähistavat Benno Viirandit, kes on finišeerunud juba 58 jooksul. Tema suur sõber ja kange konkurent, mai keskel 84-aastaseks saav tallinlane Einart Alus teatas mullu pärast oma 57. jooksu lõpetamist, et see jooks jäi talle viimaseks.

Korraldajad saadavad juba mitmendat aastat osalemiskutse koos tasuta stardikohaga kõigile meestele, kes on lõpetanud jooksu vähemalt 40 korral ja naistele, kellel on ette näidata minimaalselt 20 osalemiskorda. Selliseid kutseid saadavad korraldajad enne jooksu välja ligi poolesajale inimesele.