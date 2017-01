Maailma esikümne tennisisti on oodata veebruaris Tallinnasse

Johanna Konta (Foto: USA Today/Scanpix)

Kõige muljetavaldavama koosseisuga on Eestisse oodata Suurbritannia koondist, kes laob välja oma tugevaimad trumbid. Esinumbriks on hetkel WTA edetabelis 10. kohal paiknev Johanna Konta, tema koondisekaaslasteks on Heather Watson (WTA 75) ja Londoni OM-il Andy Murray'ga segapaarismängus hõbemedali võitnud Laura Robson (hetkel WTA 222., karjääri parim WTA 27.).

Eesti koondisesse on kapten Märten Tamla nimetanud Anett Kontaveidi (WTA 120.), Valeria Gorlatsi, Maileen Nuudi ja Maria Lota Kauli.

Ülesantud nimekirjadest leiab mitu WTA edetabelis esisajasse kuuluvat naist. Lisaks nimetatud brittidele Ana Konjuh (WTA 36.) ja Donna Vekic (WTA 97.) Horvaatiast, Timea Babos (WTA 28.) Ungarist, Jelena Ostapenko (WTA 39.) Lätist, Tsvetana Pironkova (WTA 63.) Bulgaariast, Cagla Buyukakcay (WTA 85.) Türgist ja Magda Linette (WTA 93.) Poolast.

Alahinnata ei saa ka Serbia koondist, kes tuleb Eestisse andekate noormängijatega: 20-aastane Nina Stojanovic on WTA edetabelis 123. ja mõned aastad tagasi ITF juunioride edetabeli esinumber, 19-aastane Ivana Jorovic 148. kohal.

Oodata on väga põnevaid lahinguid. Tallinna turniiri kaks parimat koondist pääsevad maailmaliiga play-off'ile, kaks kehvemat koondist kukuvad Euro-Aafrika tsooni teise liigasse.