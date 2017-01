Andy Murray ja Mo Farah lüüakse rüütliks

Andy Murray (Foto: Reuters/Scanpix)

Murray oli juba eelnevalt Briti impeeriumi ordu ohvitser (OBE), uut tiitlit sir võib Murray nime ees kasutada alates 2016. aasta 31. detsembrist.

Lisaks aasta maailma esinumbrina lõpetanud Murrayle lüüakse rüütliks ka Mo Farah ning pararatsutaja Lee Pearson. Naistele vastavasse rüütliseisusesse (dame) tõusevad ka mitmevõistleja Jessica-Ennis Hill ning sõudja Katherine Grainger.

„Ma tunnen ennast ikka kui Andy Murray, sest see tundub mulle normaalsemana, kuid ma olen rüütliseisuse üle õnnelik,“ sõnas Murray. „See on hea viis, kuidas uut aastat alustada.“

„Ma olen üliõnnelik, et mulle selline au osutati,“ sõnas Farah. „Kaheksa-aastasena siia riiki saabudes poleks ma iial osanud arvata, et ma jõuan nii kaugele. See oli minu jaoks unistus, mis on nüüd täitunud. Ma olen nii uhke, et olen saanud oma riiki esindada ning briti inimeste jaoks kuldmedaleid võita.“

Kõigi aegade noorimana löödi rüütliks tulevane kuningas George IV, kes sai 1765. aastal au osaliseks kolme aasta vanusena.

Aunimetused kuulutatakse Suurbritannias välja kahel korral aastas – aastavahetusel ning kuninganna ametlikul sünnipäeval juunis. Seejärel selgitatakse välja ajad, millal kuninganna või teised kuningliku perekonna liikmed autasu välja teeninud inimesed rüütliks löövad.