Naiste tennise maailma esireket kaotas jälle noorele ukrainlannale

Angelique Kerber - Elina Svitolina (Foto: AFP/Scanpix)

Kerberil oli esimeses setis raskusi servi ja rütmi leidmisega, kuid sooritas teises setis suurepärase tagasituleku. Kuigi sakslanna tundus olevat leidnud oma mängu, murdis Svitolina kolmandas setis ikkagi tema pallingu ja juhtis matši enda jaoks võidukasse finišisse.

Kerber ja Svitolina on kohtunud nüüd üheksa korda ning seis on 5:4 sakslanna kasuks, kuid Svitolina on võidutsenud kahel viimasel korral. Ta sai Kerberist jagu ka mullu Pekingi turniiri kaheksandikfinaalis. Ka siis oli sakslanna maailma esireketi staatuses.

Veerandfinaalis kukkus konkurentsist ka teise asetusega slovakitar Dominika Cibulkova, kes jäi alla prantslannale Alize Cornet'le 3:6, 5:7. Poolfinaalis läheb Cornet kokku hispaanlanna Garbine Muguruzaga ning Svitolina mängib kolmandana paigutatud tšehhitar Karolina Pliškovaga.