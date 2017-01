Jürgen Zopp Davise karikamängu eel: eks see Lõuna-Aafrika koondis paras pähkel ole

Jürgen Zopp (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Möödunud aasta märtsis toimunud kodusel Davis Cupi turniiril saadud võit tagas Eesti koondisele pääsu II liigasse, kus 16 koondise seast selguvad kaks paremat, kes pääsevad I liigasse. Eesti kohtub II liiga esimeses voorus Lõuna-Aafrika Vabariigi koondisega nende koduväljakul Centurionis. Teise vooru kohtumised peetakse 7.-9. aprillil, Eesti vastane selgub Sloveenia ja Monaco vahelisest matšist.

Eesti koondises mängivad Jürgen Zopp (ATP 317.), Vladimir Ivanov (ATP 442.), Kenneth Raisma (ATP 706.) ja Mattias Siimar (ATP 1511.). Koondise kapten on Ekke Tiidemann.

Lõuna-Aafrika Vabariigi koondise esireket on Lloyd Harris (ATP 288.), sest nende parim tennisist, aasta tagasi esikümnesse kuulunud Kevin Anderson (ATP 77.) koondise eest ei mängi. Veel mängivad Nicolaas Scholtz (ATP 517.), Ruan Roelofse (ATP 1654.) ja Raven Klaasen, kes paarismängus kuulub maailma absoluutsesse tippu. Koondise kapten on Marcos Ondruska.

Eesti poisid jõudsid nädalavahetusel Lõuna-Aafrikasse ning treenivad nüüd Irene Country Club väljakutel ja harjuvad oludega. "Siin on päris palju, millega tuleb kohaneda," tõdes Jürgen Zopp. "Täna sajab vihma ja on jahe, aga nädalavahetuseks lubab ilmaennustus kuuma ilma. Väljakud on siin meie jaoks kõrgmäestikus, 1600 meetrit üle merepinna, ja palli lendu mõjutab see kõvasti. Minu viimane turniir oli sisetingimustes ja nüüd tuleb väljasmängimise tunne kätte saada."

Mängitakse viiest parem formaati, esimesel ja viimasel päeval kohtutakse kahes üksikmängus ning keskmisel päeval paarismängus. Kes täpselt väljakule lähevad, annavad kaptenid teada enne mängu. "Nende esireket Lloyd Harris kuulub 300 hulka ja Nicolaas Scholtz on 500 ringis, aga Raven Klaasen on paarismängijana maailmatasemel, mänginud Grand Slami finaalis ja eelmisel aastal Mastersi finaalis," kirjeldas Zopp vastaseid. "Eks see Lõuna-Aafrika koondis paras pähkel ole, eriti arvestades, et nemad mängivad koduväljakul ja oludega harjunud. Proovime siin nende päevade jooksul veel natuke nende trenne luurata ja võimalikult palju infot enne reedet kätte saada."

Reedel algavad võistlused kell 10, laupäeval kell 12 ja pühapäeval kell 10.

1900. aastal alguse saanud Davis Cup on suurim meeskondlik võistlus, sest turniirilt võtavad osa 135 riigi koondised. Tennisemeeskondade geograafia laienemise tõttu on need praegu jagatud maailmajagude ja tugevuse kaupa Maailmaliigaks ja neljaks madalamaks divisjoniks. Eesti osales Davis Cupil esmakordselt aastal 1934 ning alates 1993. aastast regulaarselt. Praegu mängib meeskond Euro-Aafrika tsooni II liigas.