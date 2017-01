Maailma tippmängija piirdus Austraalia lahtistel taas avaringiga

Simona Halep (Foto: Reuters/Scanpix)

Asetamata Rogersi jaoks oli tegemist karjääri esimese võiduga maailma edetabeli Top 5 mängija üle. Edu suurturniiridel pole talle aga uus asi, sest mullustel Prantsusmaa lahtistel alistas Rogers tšehhitarid Karolina Pliškova ja Petra Kvitova ning jõudis veerandfinaali.

"Mul on Suure Slämmi turniiridel olnud raskeid loose, nii et olen asetatud tennisistide vastu mängimisega harjunud," kommenteeris mitte ühtki oma servigeimi kaotanud Rogers. "Aga see on alati tore. Sa tead, et saad mängida heal väljakul ja erilises atmosfääris."

Halepil oli Austraalia lahtiste eel Shenzheni turniiril probleeme põlvega ja see näis teda häirivat ka kohtumises Rogersiga. 25-aastane rumeenlanna kaotas Austraalia lahtiste avaringis teist korda järjest, kahel eelneval korral jõudis ta veerandfinaali.

Edasi teise ringi jõudis seitsmendana paigutatud hispaanlanna Garbine Muguruza Blanco, kes oli üle uus-meremaalannast Marina Erakovicist 7:5, 6:4. Ameeriklanna Venus Williams alistas ukrainlanna Katerina Kozlova 7:6 (7:5), 7:5.