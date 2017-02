Endine maailma 15. reketi viigistas Kontaveidi vastu seisu

Sarnaselt laskesuusatajatele on ka murdmaasuusatajad asunud ise tegudele ja soovivad, et Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) seisaks puhta spordi eest. FIS-ile saadetud kirjale andis allkirja enam kui sada suusatajat ning vahetult enne Lahti MM-i on suusatajatel FIS-i esindajatega kriisikoosolek.