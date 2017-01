Nadal teab mängudes Federeri vastu edu valemit

Rafael Nadal (Foto: Reuters/Scanpix)

Kaheksast omavahelisest suure slämmi turniiri finaalist kuus võitnud Nadali meelest vanad saavutused ei anna talle eelist. "Nendest matšidest on palju aega mööda läinud," sõnas 30-aastane hispaanlane. "Ma ei mõtle sellele, mis varem on juhtunud. Seekord võidab see, kes on parem."

Nadal ja temast viis aastat vanem šveitslane Federer on viimasel ajal olnud kimpus vigastustega. "Oluline on see, et suudame ikka suures mängus sees olla," lisas Nadal, kes viimati kohtus Federeriga Austraalia lahtiste finaalis 2009. aastal ning võitis selle matši viies setis.