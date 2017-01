Otse põhitabelisse pääsenud Kontaveit siiski osaleb Austraalia lahtistel

Anett Kontaveit (Foto: AFP/Scanpix)

Maailma edetabelis 120. kohal olev Kontaveit avaldas hiljuti, et jääb trauma tõttu Austraalia lahtistelt eemale. Nüüd selgus, et eestlanna pääses aga otse põhitabelisse ja see annab lisaaega, et olla suurturniiriks ikkagi valmis. «Vastab tõele, et Anett osaleb Austraalia lahtistel,» sõnas tennisisti ema Ülle Milk Postimehele.

Otse põhitabelisse pääsemine annab jalalihase venitusest taastumiseks neli lisapäeva ja see lubabki eestlannal Austraalia lahtistel kaasa lüüa.