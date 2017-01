Kolmandasse ringi pääsenud Nadal: Djokovicil juhtus tööõnnetus

Rafael Nadal (Foto: Reuters/Scanpix)

Üheksanda asetusega Nadal alistas kaks tundi ja 15 minutit kestnud kohtumises Küprose tennisisti Marcos Baghdatise (ATP 36.) 6:3, 6:1, 6:3 ja kohtub kolmandas ringis 19-aastasest sakslasest tulevikutähe Alexander Zvereviga (ATP 24.). Mõned tunnid enne Nadali ja Baghdatise mängu sündis turniiril tõeline suurüllatus, kui tiitlikaitsja ning maailma teine reket Novak Djokovic jäi alla 30-aastasele usbekile Deniss Istominile.

„See, mida Novak on siin teinud, on lihtsalt imeline,“ sõnas Nadal pressikonverentsil. „Kuus võitu, kuus tiitlit. Paljudel kordadel on ta olnud poolfinaalides ja finaalis. Iga kord ei saa aga selles olukorras olla. Ta mängis kahe nädala eest Dohas väga hästi, seega oli tänane tõenäoliselt tööõnnetus. Ta mängib jätkuvalt hästi.“

„Igaüks võib väljakule minnes kaotada," jätkas hispaanlane. "Me oleme sportlased, me teame, et kui me väljakule astume, võime nii võita kui kaotada. Deniss mängis täna hästi ja Novak ei mänginud just kõige paremini.“

Teise asetusega ameeriklanna Serena Williams alistas naiste turniiril tšehhitari Lucie Safarova (WTA 61.) 6:3, 6:4. Safarovaga kohtus Williams ka 2015. aasta Prantsusmaa lahtiste finaalis ning ka siis jäi peale ameeriklanna.

„Kunagi pole kerge teises ringis mängida tennisisti vastu, kellega sa oled varem finaalis kohtunud,“ sõna Williams pärast kohtumist. „Ma olen mänginud kahe varem maailma esikümnesse kuulunud naise vastu, aga see on hea viis, kuidas turniiri alustada.“