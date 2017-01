Endine maailma kolmas reket teatas karjääri lõpetamisest

Nadja Petrova (Foto: Reuters/Scanpix)

Tegelikult pole 1999. aasta septembris profidebüüdi teinud Petrova juba paar aastat tipptennises kaasa löönud, viimati mängis ta 2014. aasta märtsi lõpus Charlestoni turniiril, kus langes avaringis konkurentsist välja.

"Tennisel on alati minu elus olnud suur roll, see oli sisuliselt ainus asi, millega ma igapäevaselt tegelesin ja kui mul oli natuke vaba aega, veetsin selle koos enda lähedastega. Aga kui jõuab kätte aeg jätta hüvasti, on see kibemagus. See ajab segadusse, on mõneti valus, pisut hirmuäratav, aga samas ka nauditav," kirjutas Petrova enda kodulehele postitatud avalduses. "Olen otsustanud pöörata uue lehekülje ja alustada enda elus uut etappi, olen selleks valmis. Mul oli suurepärane karjäär, mõistagi tõusude ja mõõnadega. Kõik teavad, et mind kimbutasid vigastused, neist paljud nii tõsised, et jätsid jälje kogu hooajale. Paraku käivad vigastused tippspordiga kaasas, aga me õpime nendega leppima. Me kukume, aga tõuseme ja jätkame teekonda."

"Aga siis tuleb, kui miski enam ei aita. Keha annab sulle teada, et ta ei pea enam vastu. Kui kaotasin 2013. aastal oma ema, olin emotsionaalselt täiesti läbi. Lisaks oli mul puusavigastus, mis mõjutas kogu mu hooaega. Otsustasin võtta aja maha, et nii vaimselt kui füüsiliselt ennast ravida. 2014. aasta veebruaris proovisin mängida, et näha, kuidas ma end tunnen. Mu mõtted polnud endiselt väljakul ja mu keha ei pidanud vastu. See oli valus, sest tundsin end kasutuna. Seda mängijat, kes ma kunagi olin, ei olnud enam," jätkas Petrova.

Petrova sõnul treenis ta vaikselt, aga suurtele koormustele ei pidanud keha vastu ja ta hakkas mõistma, et ei suuda enam tipptennisesse naasta. "Ütlesin endale, et tahan perekonda luua, olla rohkem kodus, nautida asju, milleks mul varem aega ei olnud. Kuigi see on kurb, et ma ei suutnud sellest viimasest vigastusest täielikult paraneda ja uuesti võistelda, ootan põnevusega uut eluetappi," lausus Petrova. "Tahan tänada kõiki, kes on mind minu teekonnal aidanud. Tahan ametlikult teatada, et lõpetan enda sportlaskarjääri. Plaanin tennisega ka edaspidi seotuks jääda. Ma küll ei võistle enam, aga ma pole kunagi väljakutest liiga kaugel."

34-aastane Petrova võitis karjääri jooksul 37 WTA turniiri, neist 13 üksikmängus. Suure slämmi turniiridel jäi tema parimaks nelja hulka jõudmine, sellega sai ta hakkama nii 2003. kui 2005. aasta Prantsusmaa lahtistel. Paarismängus võitis ta kahel korral WTA aastalõputurniiri (2004. aastal Meghann Shaughnessyga ja 2012. aastal Maria Kirilenkoga), lisaks võitis ta koos Kirilenkoga 2012. aasta olümpial paarismängus pronksi.

Karjäärile tõmbas joone alla ka 29-aastane slovakk Jarmila Wolfe (neiupõlvenimega Gajdosova), kes 2009. aastast esindas Austraaliat. 2011. aastal tõusis ta karjääri kõrgeimale ehk 25. kohale. Wolfe võitis üksikmängus kaks WTA turniiri, 2013. aastal võidutses ta Austraalia lahtistel segapaarismängus. "Ma ei ole suutnud taastuda seljavigastusest, mis on arstide sõnul nüüd juba krooniliseks muutunud," sõnas Wolfe. "Oleksin tahtnud Austraalia lahtistel mängida ja korralikult hüvasti jätta, aga mulle ei antud vabapääset."