Grigor Dimitrov jõudis Austraalia lahtistel esmakordselt poolfinaali

Grigor Dimitrov (Foto: Reuters/Scanpix)

Nii kaugele on jõudnud bulgaarlane karjääri jooksul Suure Slämmi turniiridel vaid korra, 2014. aastal Wimbledonis. Austraalia lahtistel piirdus praegu maailma edetabelis 15. positsiooni hoidev mängija kolm aastat tagasi veerandfinaaliga.

25-aastane Dimitrov kaotas esimeses setis ja teises setis korra oma pallingugeimi, aga belglane tegi seda vastavalt kaks ja kolm korda. Viimaseks jäänud setis saabus murrang seitsmendas geimis, kus Dimitrov sai taas Goffinist jagu ja läks ette 4:3. Kuigi üheksandas geimis oli bulgaarlasel juba kaks matšpalli, siis kohtumise võidu vormistas ta sellele järgnenud oma pallingugeimis.

Statistikas oli Dimitrov Goffinist parem pea igas elemendis, muu hulgas esimese servi õnnestumises (64% vs 47%), sundimata vigades (25 vs 46) ja esimesest servist saadud punktides (75% vs 68%).

Pääsuks finaali hakkab Dimitrov võitlema kas kolmandana paigutatud kanadalase Milos Raonici või endise maailma esireketi Rafael Nadaliga. Teise finalisti selgitavad šveitslased Roger Federer ja Stanislas Wawrinka.