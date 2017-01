Eesti sai teada koduse Fed Cupi turniiri vastased

Anett Kontaveit (Foto: AFP/Scanpix)

"Selles liigas on kõik võistkonnad suhteliselt tugevad," kommenteeris koondise kapten Märten Tamla tenniseliidu pressiteate vahendusel. "Aga loosi üle nuriseda ei saa, sest Serbia ja Iisrael ei tule Eestisse oma tugevamates koosseisudes. Hea õnne korral on võimalik alagrupis kõiki võita."

Serbia koondis tuleb Eestisse andekate noormängijatega: 20-aastane Nina Stojanovic on WTA edetabelis 123. ja mõned aastad tagasi ITF-i juunioride edetabeli esinumber 19-aastane Ivana Jorovic 148. kohal. Bulgaaria esinumber on staažikas Tsvetana Pironkova (WTA 63.) ja teine Isabella Shinikova (WTA 137.). Iisraeli esireketiks on Julia Glushko (WTA 191.), kelle edetabelikoht paar aastat tagasi oli 79., teiseks reketiks on Deniz Khazaniuk (WTA 249.). Eesti koondisesse on kapten Märten Tamla nimetanud Anett Kontaveidi (WTA 120.), Valeria Gorlatsi, Maileen Nuudi ja Maria Lota Kauli.

A-gruppi loositi Poola, Gruusia ja Austria, B-gruppi Horvaatia, Ungari ja Bosnia Hertsogoviina ning C-gruppi on Suurbritannia, Läti, Türgi ja Portugal.

Kõige muljetavaldavama koosseisuga on Eestisse oodata Suurbritannia koondist, kes laob välja oma tugevaimad trumbid. Esinumbriks on hetkel WTA edetabelis 10. kohal paiknev Johanna Konta, tema koondisekaaslasteks on Heather Watson (WTA 75.) ja Londoni OM-il Andy Murray'ga segapaarismängus hõbemedali võitnud Laura Robson (hetkel WTA 222., karjääri parim WTA 27.). Ülesantud nimekirjadest leiab veel mitu WTA edetabelis esisajasse kuuluvat naist: Ana Konjuh (WTA 36.) ja Donna Vekic (WTA 97.) Horvaatiast, Timea Babos (WTA 28.) Ungarist, Jelena Ostapenko (WTA 39.) Lätist, Bulgaariast, Cagla Buyukakcay (WTA 85.) Türgist ja Magda Linette (WTA 93.) Poolast.

11. veebruaril mängitavas play-off'is lähevad vastamisi A- ja D-alagrupi võitjad ning B- ja C-alagrupi võitjad. Alagruppide viimased mängivad omavahel ja kaks kehvemat koondist kukuvad Euro-Aafrika tsooni teise liigasse. "Positiivne on see, et oleme neljases alagrupis ja liigasse püsimajäämiseks võib piisata ühest matšivõidust," leidis Tamla loosist veel positiivset.

Fed Cup loodi naistennisistide suurima võistkonnavõistlusena 1963. aastal, kui ITF tähistas 50. aastapäeva. Eesti osaleb Fed Cupil alates 1992. aastast. Fed Cupi Maailmaliiga on jagatud kahte ossa, madalamaid divisjone on kolm. Eesti kuulus aastatel 2009-2011 ka Maailmaliiga teise gruppi, praegu mängib Eesti Euro-Aafrika tsooni I grupis.