VIDEO | Michael Jordan üllatas otse-eetris Serena Williamsit kingitusega

Serena Williams (Foto: AFP/Scanpix)

Nimelt anti Serenale televisiooni otseetris üle suur kast, kus oli kaks paari spetsiaalselt selle hetke jaoks tehtud spordijalatseid, millest ühed olid ka Serena lemmikvärvi ehk roosad.

Juurde oli Jordan kirjutanud ka pühenduse: "Võitmine on raske ja see nõuab aastaid rasket tööd, vaimset tugevust ning leppimist faktiga, et sulle ei meeldi kaotada. Palju õnne 23. suure slämmi tiitli võitmise nimel. Mul on au ka edaspidi su võiduteed jälgida. Sinu sõber, Michael Jordan."

Mäletatavasti mängis planeedi läbi aegade parimaks korvpalluriks peetav Jordan numbri 23 oma karjääri jooksul maailmakuulsaks.

Videot kingituse üleandmisest näeb SIIT (inglise keeles).