22-aastane ukrainlanna teenis karjääri viienda WTA turniirivõidu

Elina Svitolina (Foto: AFP/Scanpix)

22-aastane ukrainlanna jäi mõlema seti alguses murdega taha, aga suutis seejärel kolm korda Pengi pallingu murda ja võita tund ja üheksa minutit kestnud kohtumise kolmandalt matšpallilt.

Kuus serviässa löönud maailma 13. reket oli Pengist parem nii esimese servi õnnestumise protsendi poolest (69 vs 64), kui ka punktide teenimises esimesest (76% vs 54%) ja teisest (38% vs 32%) servist.

Svitolina on võitnud nüüd ühe WTA turniiri igal aastal alates 2013. aastast. Viimase kuue kuu jooksul on mänginud kolmes WTA turniiri finaalis, kuid sai nüüd alles esimese võidu.

31-aastane Peng on mänginud kaheksas WTA turniiri finaalis, aga võitnud neist vaid ühe - mullu Tianjinis sai otsustavas matšis jagu ameeriklannast Alison Riske'ist 7:6 (7:3), 6:2.