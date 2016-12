Endine maailma esireket Ana Ivanovic lõpetas sportlaskarjääri

Ana Ivanovic (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

2008. aastal Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel finaali pääsenud ning samal aastal Prantsusmaa lahtised võitnud serblanna Ana Ivanovic teatas, et lõpetab sportlaskarjääri.

„See on minu jaoks väga raske otsus, kuid mul on ka palju, mida tähistada,“ sõnas Ivanovic Facebooki vahendusel. „Ma olen jõudnud kõrgustesse, millest ma ei osanud iial unistada.“

„Neisse kõrgustesse jäämine nõuab aga suurepärast füüsilist vormi ning on teada, et ma olen olnud vigastuste küüsis. Mulle endale, kõigile mu fännidele ja noortele tüdrukutele ning poistele, kes mind vaatavad – ma saan mängida vaid siis, kui ma teen seda kõrgel tasemel. Ma ei suuda seda enam teha ning on aeg edasi liikuda.“

„Tennis on alati olnud minu armastuseks, kuid ma olen tulevikku vaadates väga elevil,“ tõdes 2008. aastal ka maailma esireketiks olnud 29-aastane serblanna. „Minust saab sportlike ning tervislike eluviiside saadik, samuti uurin muude tegevuste hulgas võimalusi siseneda äri-, ilu- ning moemaailma. Samuti jääb mul rohkem aega tegeleda heategevusliku tööga.“

„Ma olen täitnud oma unistused ning loodan, et olen seda aidanud teha ka teistel. Seega, ärge olge kurvad, olge koos minuga optimistlikud – minu armastus ning tänusõnad kõigile, kes on mul aidanud elada suurepärast elu. Ma armastan teid kõiki!“