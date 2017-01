TÄNA | Suur finaal Melbourne'is: sarved ristavad vanad rivaalid Federer ja Nadal

Roger Federer (vasakul) ja Rafael Nadal 2009. aasta Austraalia lahtiste finaali järel (Foto: AFP/Scanpix)

35-aastane šveitslane Federer ning 30-aastane hispaanlane Nadal on omavahel kohtunud juba kaheksa suure slämmi turniiri finaalis, viimati 2011. aastal Prantsusmaa lahtistel. Üldse on Federer ja Nadal (matši tuntakse tennisemaailmas ka nime all "Fedal") sarved ristanud 34 korral, 23 korral on peale jäänud hispaanlane. Viimati kohtusid mehed 2015. aastal Baselis, siis võidutses Federer.

Meeste omavaheline jõukatsumise sai alguse juba 13 aasta eest, kui toona 17-aastane Nadal alistas Miami Mastersi turniiril maailma esireketiks olnud Federeri 6:3, 6:3. Alates 2004. aasta teisest veebruarist kuni 2011. aasta kolmanda juulini olid Federer ja Nadal vaheldumisi maailma esireketiteks (Federer 285 ja Nadal 102 nädalat), hiljem on mõlemad mehed veel ühe korra ATP tabelis kõrgeimale pügalale kerkinud. Kokku on Federer edetabelit juhtinud rekordilised 302 nädalat, Nadal on seda teinud 141 nädalal.

Käesoleva aasta Austraalia lahtisteks sai Federer 17. ja Nadal 9. asetuse. Poolfinaalides pidi enam vaeva nägema Nadal, kes oli bulgaarlasest Grigor Dimitrovist pea viie tunni pikkuse mängu järel üle 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. Federer seljatas kaasmaalase Stanislas Wawrinka samuti viies setis 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3, kuid mängis Nadalist kaks tundi vähem ning tegi seda ka päev varem.

Federeri ja Nadali omavahelised kohtumised suure slämmi turniiride finaalides:

2006: Prantsusmaa lahtised: Nadal võitis 1:6 6:1 6:4 7:6 (7:4)

2006: Wimbledon: Federer võitis 6:0 7:6 (7:5) 6:7 (2:7) 6:3

2007: Prantsusmaa lahtised: Nadal võitis 6:3 4:6 6:3 6:4

2007: Wimbledon: Federer võitis 7:6 (9:7) 4:6 7:6 (7:3) 2:6 6:2

2008: Prantsusmaa lahtised: Nadal võitis 6:1 6:3 6:0

2008: Wimbledon: Nadal võitis 6:4 6:4 6:7 (5:7) 6:7 (8:10) 9:7

2009: Austraalia lahtised: Nadal võitis 7:5 3:6 7:6 (7:3) 3:6 6:2

2011: Prantsusmaa lahtised: Nadal võitis 7:5 7:6 (7:3) 5:7 6:1