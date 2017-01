Margus Uba Federeri võiduga lõppenud suurest finaalist: need on ületamatud kaadrid

Rafael Nadal ja Roger Federer (Foto: SIPA/Scanpix)

"Ma usun, et kõik tennisesõbrad ihkasid salamahti, et korra elus veel näeks suure slämmi turniiri finaalis tõelist tenniseklassikat – Federeri ja Nadali finaali," arvas tenniseekspert Margus Uba Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev". "Ma usun, et turniiri korraldajad ja tennisesõbrad üle kogu maailma said üle prahi etenduse. Oli üks ülimalt kihvt finaal."

Kõik neli üksikmängude finalisti olid vähemalt 30-aastased. Naiste finaalis mängisid 35-aastane Serena Williams ja tema aasta vanem õde Venus Williams, Federer on samuti 35-aastane ja Nadal 30-ne.

"Kui sinna juurde veel panna, et kaksikvennad Bryanid, kes on ka ligemale 40-aastased, said meeste paarismängus finaali, näitab seda, et head mängijad suudavad ka küpses eas oma parimat mängu näidata," tõdes Uba. "Ennekõike on selle taga ettevalmistus turniiriks üle elada turniiri käigus kõik tõusud ja mõõnad ja see meeletu tahtejõud, mis oli olemas nii Nadalil kui Federeril selle turniiri vältel."

"Federeri kasuks kallutas finaali puhas sportlik õnn, seal ei saa mitte midagi muud olla," sõnas Uba. "Vaatame selle matši käiku, seda, kuidas need mehed üldse finaali said. Federeri poolfinaali stsnenaarium Wawrinka vastu, Nadalil sisuliselt sama stsenaarium Dimitrovi vastu. Finaali viiendas setis tuli Federer 1:3 kaotusseisust välja ja sai murde tagasi, siis hoidis oma servi ilusti, seisul 5:3 oli 15:40 kaotusseisus ja tuli sellest välja, hakkas virvarr joonekohtunike otsuste ja kotkasilmadega. Milline emotsioon tuli šveitslaselt pärast teadmist, et ta on võitnud – need on täiesti ületamatud kaadrid ja see ongi spordi sool ja pipar. Fantastika."

"Kui Federer tõusis maailma tippu, oli Nadal temast viis aastat noorem ja Federer sai lammutada vasakule ja paremale," meenutas Uba meestevahelise rivaalitsemise tagamaid. "Paljud on öelnud, et Federeri õnn oli see, et tema ajajärk sattus olema ajale, mil tema suurimad rivaalid olid Andy Roddick ja Leyton Hewitt, kes ei ole samal tasemel mängumehed kui Nadal või tänase seisuga Novak Djokovic, Andy Murray või Stanislas Wawrinka. Järsku tekkis Nadal ja kogu nende lugu – see, kuidas mehed on teineteist austanud ja jälginud on see, mis on Federer vs Nadal rivaliteedi teinud selliseks, nagu ta on."