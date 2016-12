Del Potro osalemine Austraalia lahtistel on kahtluse all

Juan Martin del Potro (Foto: Reuters/Scanpix)

„Ma vajan seda, et keegi aitaks mul jõuda sellisesse füüsilisse vormi, mis võimaldaks mul terve aasta vastu pidada,“ vahendab Guardian maailma edetabelis 38. kohal oleva tennisisti sõnu. „Austraalia lahtised algavad kahe nädala pärast (põhiturniir toimub 16.-29. jaanuarini - toim.) ja pole tõenäoline, et ma seal osalen. Kui tennis suutis mind kaks aastat oodata, suudab Austraalia teha seda veel ühel aastal.“

Pikast vigastuspausist taastunud 28-aastane argentiinlane võitis augustis toimunud Rio olümpiamängude üksikmänguturniiril hõbemedali ning tuli novembris koos rahvuskoondisega Davise karikasarja võitjaks. Del Potro pole aga kindel, kas ta saab koondise tiitlikaitsmise alustamisel kaasa rääkida.

Argentina alustab mänge Itaalia vastu 3. veebruaril „Sinna on veel veidi aega, kuid mitte väga palju," tõdes del Potro. "Mängud toimuvad saviväljakul ja see on pinnas, millel mul on raskusi.“