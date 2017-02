Kontaveit Fed Cupi eel: saab vabalt mängida ja kodupubliku toetus on eelis

Eesti tennisenaiskond alustab homme mänge Föderatsiooni Karikaturniiril, kus noore naiskonna eesmärgiks on eelkõige Euro-Aafrika tsooni esimesse gruppi püsima jäämine.

Eesti koondis läheb tänavusele Fed Cupile vastu noorukese naiskonnaga, mille vanim liige on 21-aastane Anett Kontaveit. Kaia Kanepi liitumist loodeti, kuid tegelikult teadis kapten Märten Tamla juba mitu kuud tagasi, et Kanepi siiski liituda ei saa. Noored pole sellest aga pead norgu lasknud.

"Võrreldes eelmisega aastaga on see selles mõttes positiivne, et me teadsime, et seis on selline," lausus Tamla ETV-le. "Me oleme selleks valmistunud ja läheme võitlema selle koosseisuga, kes meil on. Eelmine aasta läksime väljakutele ikka väga noruspäi, kui Kaia viimasel hetkel ära ütles."

Noorus võib olla ka eeliseks, sest vähemalt saab mängida pingevabalt. "Ma arvan, et meil tõesti ei ole mitte midagi kaotada ja läheme igas mängus endast parimat andma ja meie edetabelikohad ei ole sellised, et me peaks võitma," ütles Kontaveit. "Ma arvan, et saab vabalt mängida ja kindlasti kodupubliku toetus on eeliseks."

Koondise noorimad liikmed on 16-aastased Maileen Nuudi ja Maria-Lota Kaul. "Tegelikult on meie plussiks ka see, et meie noored mängivad väga hästi paarismängu," lausus Tamla. "Kui me kõik suudame läbi võistluse terved püsida, siis mina arvan küll, et oleme võimelised iga võistkonda üllatama."

Koondise neljas liige Valeria Gorlatš on alates septembrikuust harjutanud väikeses Austria tenniseakadeemias ja tunneb samuti, et on teinud arenguhüppe. "Tennise mõttes on väga palju juure andnud. Just tempo, füüsilise poolest," kirjeldas Gorlatš. "Seal on teistsugused trennid kui siin ja see vahe on tunda."

Eesti alustab mänge homme Serbia vastu, neljapäeval kohtutakse Iisraeli ja reedel Bulgaariaga.